Envigado y Jaguares igualaron en duelo directo por el descenso

En un partidazo disputado en el Polideportivo Sur, que estuvo en duda horas antes por un incendio en el escenario, Envigado y Jaguares igualaron 2-2 en un duelo directo por el descenso. Los goles del local fueron de Juan Manuel Cuesta y William Hurtado mientras que la visita anotó con Kahiser Lenis y Enrique Serje.



Sobre el minuto 8, Jaguares sorprendió a Envigado y se puso arriba en el marcador con Kahiser Lenis que recibió un centro por derecha de Edgar Medrano y remató dentro del área de derecha.

En el 14’, Juan Manuel Cuesta pondría el empate en una jugada en donde el extremo sacó un primer remate de media distancia que atajó Jhon Figueroa, pero el arquero dejó rebote que quedó nuevamente a Cuesta quien repitió el mismo remate desde el borde del área que esta iba con más potencia y no pudo atajar el arquero de Jaguares.



Sobre el 21’, William Hurtado se inventó una gran jugada individual en donde se sacó a tres jugadores de los monterianos y mandó un remate al ángulo desde dentro del área.



Hacia el 32’ Envigado por poco pone el tercero en su cuenta con Luis Ángel Díaz, pero su remate apenas pasó por un costado del arco del rival. En el 43’, Jaguares tuvo una chance para empatar con Jaime de Jesús Díaz con un remate de media distancia que tapó Joan Parra de gran manera.



Ya en la segunda parte y después de varios minutos sin muchas chances, Jaguares tuvo una gran chance para empatar con Exneider Guerrero que picó al área y sacó un remate cruzado que apenas rozó el palo más lejano del arco de Envigado.



No obstante, dos minutos después la visita lograría la igualdad. Jáder Maza puso un centro por izquierda y en el área encontró a Enrique Serje que cabeceó de gran manera para vencer al arquero Parra.



Sobre el final tanto Envigado como Jaguares tuvieron varias chances para ganarlo, pero no pudieron quebrar un empate que no le sirve a ninguno de cara a la lucha por el descenso.



Cabe señalar que Envigado marcha décimo en el torneo con 13 puntos mientras que Jaguares es octavo con las mismas unidades.