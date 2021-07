Envigado sigue ‘volando’ en la pretemporada: venció 2-0 a Jaguares

Envigado Fútbol Club venció 2-0 a Jaguares de Córdoba en juego amistoso disputado este domingo 4 de julio, en el estadio Polideportivo Sur. Los naranjas mostraron una gran capacidad y con doblete de Jhon Jáder Durán, el conjunto del sur del Valle de Aburrá sigue afinando su idea de juego de cara a la Liga y la Copa Colombia a disputarse en el segundo semestre de 2021. Este fue el tercer juego amistoso de pretemporada, tras medirse contra Águilas Doradas e Independiente Medellín.



Al final del encuentro, el jugador Denis Mena y el técnico Alberto Suárez, dejaron sus conceptos sobre la pretemporada que adelanta la ‘cantera de héroes’. “Hemos mejorado en la adaptación a la idea de juego que quiere el cuerpo técnico, supimos afrontar la propuesta del rival y por momentos fuimos superiores”.

Además, “estamos muy fuertes física y mentalmente, en lo táctico ya tenemos una memoria de juego y técnicamente somos muy buenos. Estamos bien preparados para afrontar los torneos de este semestre”.



Sobre la inserción del técnico Suárez, el jugador precisó que “el cambio ha sido muy bueno, el ‘profe’ (Alberto Suárez) tiene mucha experiencia, sabe manejar muy bien el camerino. Es una persona humilde, social, estamos muy bien con él para el inicio”.



Por su parte, el entrenador vallecaucano remarcó que “estamos satisfechos con el trabajo que estamos haciendo, más allá de los resultados, todas las sincronizaciones y las dinámicas de juego que estamos implementando las estamos logrando. Nos tiene tranquilos que los jugadores ya están exponiendo la idea que queremos, estamos agradecidos por la voluntad que tienen para trabajar y hacer las cosas bien. Ese es un buen camino por el que queremos andar”.



Sobre el rendimiento de Durán, quien fue la figura de este encuentro amistoso marcando los dos goles, Suárez explicó que “él es un gran jugador, con una muy buena técnica. No nos podemos olvidar que es un niño con una estructura grande, hay que direccionarlo en sus comportamientos y que sea feliz en cada uno de sus comportamientos”.



Por otro lado, habló sobre Daniel Londoño, un jugador que recuperó Envigado y que se perfila para ser uno de los referentes del grupo. “Daniel (Londoño) es otro caso que muestra que Envigado no solo es una cantera de jugadores, sino de personas. Formador de hombres, es un muchacho resiliente que lleva tres años esperando una oportunidad y producto de su esfuerzo, de su trabajo se la está ganando. Envigado es una institución muy fuerte desde todas las áreas, con una buena visión de la vida, se ha conformado un gran grupo de seres humanos, con muy buenas capacidades. Pero los elementos que los caracterizan como hombres, son muy relevantes”.



Finalmente, el entrenador proyectó lo que viene en los próximos amistosos antes del comienzo de la competencia, arrancando este miércoles en el partido contra Atlético Nacional en el estadio Polideportivo Sur. “Lo importante es que los jugadores entiendan el modelo de juego y a partir de ahí, desarrollar las sincronizaciones. El resultado es lo de menos en estos juegos de pretemporada. Contra Jaguares hicimos una muy buena práctica y aunque lo superamos, no quiere decir que encontramos un techo. Queremos que, en cada juego, ellos puedan superarse”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8