Alberto Suárez: ‘Sabemos qué nos falta, lo que nos sobra, hay  futuro’

Envigado Fútbol Club terminó su participación en la Liga I-2022, tras caer como visitante frente al Deportes Tolima por 1-0. Alberto Suárez hizo un balance de lo que dejó para él este campeonato, pensando en lo que viene.

“Me voy con la mejor sensación, terminamos jugando con el 73% de los canteranos, contra Tolima terminaron jugando cinco jóvenes que debutaron este semestre. Nos propusimos clasificar a los cuadrangulares, quizás merecimos conseguir más cosas, pero no hicimos lo que logramos en el primer semestre. Pero no debo reprocharle nada a los jóvenes, el resultado dijo que el Tolima ganó, hubo un penal que el árbitro no dio y pudo cambiar el juego. Son pocos los equipos que pueden someter al Tolima en su estadio, desarrollamos nuestra idea y enfrentamos a un gran equipo. Sabemos qué nos falta, lo que nos sobra y que hay un futuro por delante para construirlo y disfrutarlo”, remarcó Suárez.



Además, “nada es fácil, estamos cansados, estresados, hace 7 años que Envigado no estaba en una final. Estamos creciendo, estamos agradecidos con los directivos, cuerpo técnico, jugadores y entrenadores de las divisiones menores. Somos conscientes de nuestras posibilidades, queríamos sumar más puntos en los cuadrangulares, pero nos vamos con la frente en alto del campeonato. Tendremos pocos días de descanso para preparar el próximo semestre”.



Sobre el análisis de este último partido, Suárez señaló que “hay que entender que el fútbol termina en jugadas de uno contra uno. Tomamos una mala decisión y nos marcaron, los errores fueron más de orden individual, por la falta de experiencia. Todo es parte del crecimiento, nos vamos tranquilos porque sabemos de los errores que cometimos y hay que trabajar para ser más efectivos y eficaces”.



Finalmente, el estratega vallecaucano indicó que “me gustó este último partido, tuvimos el mejor primer tiempo del semestre y jugamos el mejor partido de los cuadrangulares. Nosotros tenemos que jugar a otra cosa, Envigado es una vitrina que muestra jugadores para vender”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8