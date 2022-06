¿Dayro Moreno al Cali? Esto dice el presidente de Atlético Bucaramanga

Dayro Moreno volvió a tener una de sus grandes temporadas, como uno de los goleadores históricos del fútbol colombiano, colocándose de momento como el máximo anotador del Torneo Apertura de 2022 y además, ayudando a su equipo el Atlético Bucaramanga, a llegar a las instancias finales de los cuadrangulares finales de la liga.

Desde hace varios días el nombre de Dayro empezó a sonar en los hinchas del Cali, pidiéndolo como refuerzo e incluso una parte de la prensa asegura que el tema está bastante adelantado para su llegada.



Pero todo parece que las cosas no son así, ya que el presidente de Atlético Bucaramanga, Jaime Elías Quintero, dijo que “nadie ha llamado a la institución ni preguntado por Dayro, él tiene contrato hasta noviembre y esperamos renovar ese contrato hasta 2024 o 2025, es un jugador excepcional, diferente, goleador del torneo y por consiguiente el Atlético Bucaramanga quiere que Dayro continúe en la institución”.



“Ya hablé con él y no lo molesto más, porque está en sus vacaciones y hay que respetárselas. Él llega el 27 y así quedamos, donde lo esperamos para ojalá renovar el contrato por unos dos años más”, añadió el dirigente del equipo leopardo.



Desde el Deportivo no se ha tenido un pronunciamiento oficial desde la semana pasada, cuando el vicepresidente Luis Fernando Mena, dijo que no lo tenían de momento como posible refuerzo y según explicó, deben darse algunas salidas más para liberar la capacidad salarial del club, donde por ahora solo se han ido Michael Ortega y Sebastián Leyton.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15