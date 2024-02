¿Y ahora? Club turco se llevaría a jugador que quiere Millonarios

Parece que se le siguen cayendo las opciones a Millonarios para suplir la baja de Édgar Guerra en el extremo derecho. En las últimas horas se mencionó que Déinner Quiñones pondría rumbo al fútbol de Israel y ahora otro jugador que estaba en carpeta del club albiazul estaría listo para dar el salto a Europa.



Y es que de acuerdo a lo mencionado por los periodistas César Luis Merlo y Felipe Sierra, Emerson Rivaldo Rodríguez está prácticamente firmado por el Rizespor del fútbol turco.



De acuerdo a ambos comunicadores, el colombiano aceptó las condiciones para llegar al equipo europeo donde estará al menos por seis meses ya que Inter Miami lo cederá por ese tiempo.

Rodríguez venía siendo seguido de cerca por Millonarios y ante la salida de Guerra era uno de los futbolistas que estaba ojeando Alberto Gamero como una posibilidad para la banda derecha.



No obstante, todo indica que el futbolista dará el salto a Europa antes del 9 de febrero, fecha cuando cierra el mercado de fichajes en el fútbol turco.



Vale señalar que Emerson no tuvo un brillante paso por Inter Miami y de ahí saltó cedido al Santos Laguna donde pese a tener minutos no convenció al cuerpo técnico para quedarse.