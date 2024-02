Cambio de planes: Ayron del Valle no llegará al FPC e irá a esta liga

Pese a que había interés de varios clubes del fútbol colombiano en contratarlo, Ayron del Valle finalmente no llegará a la Liga Betplay y en las próximas horas pondrá rumbo a El Alto, Bolivia para fichar por Always Ready.



El experimentado extremo de 35 años pondrá rumbo al fútbol boliviano luego de su paso por el fútbol malayo más precisamente en el Selangor FC donde su contrato terminó hace unos meses.



Del Valle escoge Always Ready sobre todo para jugar la Copa Libertadores ya que los bolivianos están en la segunda ronda de la fase previa donde jugarán contra Sporting Cristal.

La noticia de su fichaje la dio el periodista Mariano Olsen quien aseguró que está hecha su contratación y pondrá rumbo a Bolivia para hacerse los exámenes médicos y firmar contrato en los próximos días.



Vale señalar que junto a Always Ready, Ayron venía siendo sondeado por Deportivo Pereira y también estuvo en carpeta de Millonarios para volver, pero ninguno de los dos clubes movió ficha finalmente.