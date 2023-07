Olivera, autocrítico: ‘Hay que corregir errores o no nos alcanzará’

Emanuel Olivera fue uno de los pocos jugadores que tuvo una nota destacable en el debut desastroso de Junior ante Águilas Doradas en la Liga Betplay II-2023. El argentino estuvo atento a todo y evitó una que otra oportunidad del rival que terminó ganando 0-1 en el Metropolitano.



Pues bien, tras el juego, el zaguero fue autocrítico y aseguró que si no se mejoran los errores, tendrán muy cuesta arriba este torneo.



“Nos vamos con una derrota y obviamente uno no se va contento, pese a que individualmente siento que estuve bien”, comentó de inicio.

“Se hizo un buen primer tiempo y en el segundo entramos dormidos y no podemos entrar así. Estamos en nuestra casa y nos tenemos que hacer respetar. Con la expulsión se nos complicó un poquito más, todo se nos hizo más difícil. Tenemos que seguir trabajando. Hay que corregir errores y dar más, porque así no va a alcanzar. Estamos dando el 100% y no alcanzó, entonces hay que dar el 120% para hacer mejores partidos”, agregó.



Por su parte, mencionó que la diferencia en el juego fue el penal cometido por ‘Tití’ Rodríguez y que convirtió en gol Marco Pérez.



“¿La diferencia? Fue la desgracia de un compañero, le pegó la pelota en la mano y fue penal. Lo otro fue la expulsión. Hoy no tuvimos errores defensivos. Ellos llegaron, pero no fueron situaciones tan claras. Quizá una o dos en el primer tiempo y ya. Hay mucho por mejorar y hay que trabajar esta semana”.



Finalmente, habló sobre el próximo partido ante Medellín donde deberán buscar el triunfo en el Atanasio Girardot.