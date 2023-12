Medellín estudia continuidad de Cetré: el goleador genera interés

Independiente Medellín terminó subcampeón de Liga BetPlay 2023-II y pese a quedarse sin el trofeo frente a su hinchada, las directivas del equipo han empezado a analizar lo que serán refuerzos para 2024.



Luego de confirmarse algunas salidas como la de Daniel Torres, Joaquín Verela, Felipe Pardo entre otros, ahora, el club también analiza el futuro de su goleador Edwuin Cetré, quien tuvo un rendimiento en el pasado campeonato.



Sin duda, ser el segundo goleador de la Liga generó el interés de varios equipos y en el exterior le siguen la pista, pero ante este rumor, el mismo presidente del club poderoso confirmó en conferencia de prensa que han recibido ofertas, pero por lo pronto lo quieren en el proyecto, aunque no descartó una venta.



“Por Cetré llegó una oferta, pero no fue no lo que esperábamos. Si no llega algo bueno para la institución, continuará. Él tiene contrato a tres años", mencionó de manera contundente Daniel Ossa.



Por ahora, Medellín seguirá contando con Edwuin Cetré por un buen tiempo, pues cabe mencionar que el club ejecutó recientemente la opción de compra, por lo que habrá que esperar a que el delantero se siga valorizando y así poder estudiar ofertas que les haga recuperar lo invertido.



Números de Edwuin Cetré en 2023:

Partidos jugados: 65

​Goles: 21

Asistencias: 7