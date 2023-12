Luto en familia Carvajal y en Millonarios: murió padre de Juan Esteban

Es un día triste para Millonarios, su afición y especialmente para una de sus promesas, Juan Esteban Carvajal.

El delantero confirmó en sus redes sociales que este 25 de diciembre ha muerto su padre, Reinel Carvajal Ocampo, tras una larga lucha contra el cáncer.



"Después de tanto luchar, hoy en tu día favorito, trasciendes al cielo para tener tu merecido descanso mi viejito. Gracias por ser mi héroe papi y ahora serás mi primer angelito allá arriba…", escribió el futbolista en su cuenta de Instagram.



En un mensaje que conmueve a la afición azul, concluyó: "Ahora intentaré vivir mi vida sin ti, se que será imposible, pero así no estés físicamente conmigo, estoy seguro que me acompañaras y me guiaras en todo. Nos hizo falta toda una vida juntos papi. Te amo infinito papito y te extrañaré todos los días… algún día nos volveremos a ver".

Los hinchas de Millonarios de Millonarios conocieron la historia de Juan Esteban y su papá cuando marcó su primer tanto como profesional, en un partido de Copa BetPlay contra Alianza Petrolera. Ese día, en los cuartos de final del torneo, el futbolista de 20 años, dedicó su anotación a don Reinel, capitán retirado de la Policía.



El fallecimiento se produjo, según contó Juan Esteban, en el día favorito de su padre. Solidaridad en este difícil momento para él y su familia.