América se llevó una sorpresa con Cardona: así le fue en los exámenes

Edwin Cardona es nuevo jugador del América de Cali. En cuestión de horas será oficializado por las cuentas oficiales del club, según contó su presidente Mauricio Romero. El jugador antioqueño presentó exámenes médicos entre miércoles y jueves, y todo salió bien. Está a una firma de ser refuerzo escarlata.



En charla con Antena 2 Cali, el directivo de los 'Diablos Rojos' contó que Cardona lo sorprendió gratamente y que está en buenas condiciones físicas, contrario a lo que pensaban. Cabe recordar que el volante viene de jugar apenas siete partidos con Racing, donde no marcó goles ni asistió.

"La verdad a mí personalmente me sorprendió mucho el estado en el que llegó Edwin. Muchas personas, y seguramente nosotros también, teníamos la percepción que no estaba en buena forma física porque no tenía continuidad. Desde ayer (miércoles) venimos haciéndoles los exámenes médicos y nos encontramos con una gran sorpresa, está muy bien".



Romero contó que "Ya estamos en proceso de documentos y estamos cerrados en el negocio", y recaltó que tan pronto firme el contrato será presentado de manera oficial. "Nosotros tenemos una política muy clara es que el jugador se presenta cuando haya puesto la firma. Cuando tengamos todo definido lo presentaremos como nuevo jugador".



Cardona se sumará a los fichajes de Jader Quiñones, Víctor Ibarbo y Jorge Soto para los torneos de 2023-II, en lo que el técnico Lucas González espera volver a deleitar con su fútbol como lo hizo con Águilas Doradas. A los escarlatas les faltaría fichar un defensor central y los nombres que aparecieron fueron Óscar Murillo y Jeison Murillo.



El Presidente de América se refirió a estas posibilidades y mencionó: "Nosotros estamos buscando un central por derecha, yo creo que lo de Óscar Murillo siendo un central por izquierda, estaría descartado. A mí me gusta mucho lo de Jeison Murillo, hasta ahora no han acercado el nombre".