Tomen nota: así se jugaran las fechas 15, 16, 17, y 18 del FPC

La Liga BetPlay Dimayor entra en la etapa final del Todos contra Todos, donde varios equipos en estos momentos se encuentran con grandes opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales que ya se avecinan y se disputarán próximamente.

Ante esta nueva etapa del Todos contra Todos en el fútbol profesional colombiano, la Dimayor dio a conocer cuándo se jugarán las fechas 15, 16, 17 y 18.

Liga BetPlay Dimayor - fecha 15



Miércoles 27 de marzo

Millonarios vs. Independiente Santa Fe / El Campín (8:20 p.m.)



Viernes 5 de abril

Envigado vs. Deportivo Pereira / Polideportivo Sur (4:00 p.m.)

Atlético Nacional vs. Fortaleza CEIF / Atanasio Girardot (6:10 p.m.)

Once Caldas vs. Deportes Tolima / Palogrande (8:20 p.m.)



Sábado 6 de abril

Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto / Alberto Grisales (4:00 p.m.)

Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Cali / Alfonso López (6:10 p.m.)

América de Cali vs. Junior / Pascual Guerrero (8:20 p.m.)



Domingo 7 de abril

Patriotas vs. Alianza FC / La Independencia (4:00 p.m.)

Jaguares de Córdoba vs. Independiente Medellín (6:10 p.m.)

Equidad vs. Boyacá Chicó / Metropolitano de Techo (8:20 p.m.)

Liga BetPlay Dimayor - fecha 16



Viernes 12 de abril

Deportes Tolima vs. Águilas Doradas / Manuel Murillo Toro (6:05 p.m.)

Deportivo Cali vs. América de Cali / Palmaseca (8:15 p.m.)



Sábado 13 de abril

Fortaleza CEIF vs. Once Caldas / Metropolitano de Techo (2:00 p.m.)

Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional / El Campín (4:10 p.m.)

Junior vs. Envigado / Metropolitano (6:20 p.m.)

Deportivo Pereira vs. Jaguares / Hernán Ramírez Villegas (8:30 p.m.)



Domingo 14 de abril

Boyacá Chicó vs. Patriotas / La Independencia (2:00 p.m.)

Independiente Medellín vs. Atlético Bucaramanga / Atanasio Girardot (4:10 p.m.)

Deportivo Pasto vs. Millonarios / La Libertad (6:20 p.m.)

Alianza FC vs. Equidad / Armando Maestre Pavajeau (8:30 p.m.)

Liga BetPlay Dimayor - fecha 17



Martes 16 de abril

Envigado vs. Deportes Tolima / Polideportivo Sur (4:00 p.m.)

Jaguares vs. Deportivo Cali / Jaraguay (6:10 p.m.)

​Once Caldas vs. Independiente Santa Fe / Palogrande (8:20 p.m.)



Miércoles 17 de abril

Águilas Doradas vs. Alianza FC / Alberto Grisales (4:00 p.m.)

Millonarios vs. Junior / El Campín (6:10 p.m.)

Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira / Atanasio Girardot (8:20 p.m.)



Jueves 18 de abril

Equidad vs. Fortaleza CEIF / Metropolitano de Techo (4:00 p.m.)

Patriotas vs. Independiente Medellín / La Independencia (6:10 p.m.)

América de Cali vs. Deportivo Pasto / Pascual Guerrero (8:20 p.m.)



Viernes 19 de abril

Atlético Bucaramanga vs. Boyacá Chicó / Alfonso López (8:10 p.m.)

Liga BetPlay Dimayor - fecha 18



Sábado 20 de abril

Deportivo Pereira vs. Millonarios / Hernán Ramírez Villegas (4:00 p.m.)

Junior vs. Once Caldas / Metropolitano (6:10 p.m.)



Domingo 21 de abril

Independiente Santa Fe vs. América de Cali / El Campín (2:00 p.m.)

Deportivo Cali vs. Envigado / Palmaseca (4:10 p.m.)

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional / Atanasio Girardot (6:20 p.m.)

Deportes Tolima vs. Patriotas / Manuel Murillo Toro (8:30 p.m.)



Lunes 22 de abril

Fortaleza CEIF vs. Atlético Bucaramanga / Metropolitano de Techo (4:00 p.m.)

Boyacá Chicó vs. Águilas Doradas / La Independencia (6:10 p.m.)

Deportivo Pasto vs. Equidad / La Libertad (8:20 p.m.)