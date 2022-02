Diego Herazo contó de ofertas en el exterior: ¿por qué Millonarios?

Este lunes, Diego Herazo charló con el programa Primer Toque, de Win Sports, después de la victoria que Millonarios consiguió en su visita al Deportivo Cali. El atacante chocoano se refirió a su decisión de jugar con los azules en 2022, la sequía de gol que ya acabó y la preparación con Arnoldo Iguarán. Anda motivado.

"Desde octubre tenía varias opciones para ir, en Colombia y afuera, pero me gustó mucho el proyecto de Millonarios. Tengo muchos compañeros que estuvieron conmigo en Valledupar y muchos equipos. Siempre me gustó el trabajo del profe (Alberto Gamero) y el plan que tiene el equipo, que es uno de los mejores de Colombia. Desde que llegué he estado tranquilo porque sé lo que puedo ofrecer, tanto en defender como en atacar", dijo.



Herazo también elogió a Higuarán, quien es el preparador de delanteros en Millonarios. "Para mí es algo muy importante, me da alegría tener al profe Arnoldo (Iguarán). Hablo mucho con él y me da muchos consejos. Ahorita que el arco estaba cerrado trabajamos bastante y nos da esa tranquilidad de que todo llega, que no nos preocupemos. Hay que aprovechar eso de tenerlo ahí".



El delantero dio la clave para no desesperarse ante la falta de gol. Herazo había marcado en la fecha 1 y solo hasta este fin de semana, por la sexta jornada, volvió a anotar. "Hay que manejar un poquito la ansiedad porque venía de varios partidos sin marcar. Hablaba mucho con los profes y daban esa tranquilidad que se estaba haciendo un buen trabajo y el arco en cualquier momento se iba a abrir (...) Por ahí cuando uno se pone ansioso se hace más difícil hacer los goles y en el entrenamiento todos los días se hace trabajo de definición".



Finalmente, Diego destacó el trabajo que viene haciendo el equipo azul de la mano de Gamero. Confía en que conseguirán grandes cosas. "El equipo tiene una mentalidad muy ganadora y lo que nos trabaja el profe es muy importante. Hay un equipo joven y que siempre quiere buscar el resultado". Los próximos retos de Millonarios serán Águilas, Jaguares y Fluminense (por Libertadores).