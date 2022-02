Mayer pidió acercar talento de Millonarios a la Selección Colombia

Este lunes, en charla con el Vbar de Caracol Radio, Mayer Candelo llenó de elogios a Millonarios tras su victoria en Palmaseca y reconoció el talento del '10' albiazul, a quien pidió acercar a la Selección Colombia. El exfutbolista y ahora entrenador, cree que Daniel Ruiz hace parte de ese relevo generacional que necesita la tricolor. Lo quiere ver junto a James Rodríguez.

"Ya empezamos con el proceso y hay que acercarlos, así no los metamos", mencionó Mayer sobre la tarea del seleccionador nacional de llamar en futuras convocatorias a jugadores de la nueva generación. Cabe recordar que Reinaldo Rueda citó a Yaser Asprilla, jugador de Envigado, en la jornada de Eliminatoria de enero/febrero.



"Se va a hacer al lado James (Rodríguez), que no podemos desconocer quién es, así no esté al nivel. Así se van llenando de seguridad. Esa gente le enseña a uno. A (Daniel) Ruiz así como a Yaser (Asprilla) que se ha ido acercando, se le puede ir metiendo para que vaya sabiendo, vaya aprendiendo. Pienso que no lo vamos a matar diciendo que es el salvador, pero se puede ir acercando pensando en cuatro años con Eliminatorias y Mundial", mencionó el exjugador embajador.



De igual manera, elogió a otro joven talento de Millonarios que está en la mira de la tricolor: Stiven Vega. "El juego lo dice todo. Millonarios se da el lujo que si quiere pelea, si quiere juega y lo dijo el profe Gamero. Se dio el lujo de hacer cambios porque el rival se lo permitió (...) Tácticamente Millonarios siempre es ordenado. Stiven Vega es el mejor jugador y no de ahora, siempre da equilibrio, fútbol y pausas, es quien arma todo el juego. Gamero es muy inteligente y siempre está jugando con las necesidades del rival".