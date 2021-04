Corredor y las razones por las que salió del Pasto: ya analiza ofertas

En charla con El Alargue, de Caracol Radio, el extécnico del Deportivo Pasto habló de su salida de la institución, a la que llegó en 2020 tras dirigir a Patriotas. El boyacense reconoció que la eliminación frente a La Equidad, por el torneo continental, fue la razón de peso para no continuar. Además, se refirió a las posibles ofertas para volver a dirigir.

"Se llegó a un arreglo en el contrato, ahora descansaré unos días y miraré cuál es mi futuro. No fue una reunión para renunciar o que me dijeran que no continuara. La situación económica está muy complicada y en gran parte dependía de los recursos por el paso en la Sudamericana. Hubo decepción por no pasar. El paso era la salvación y el objetivo era pasar la llave", manifestó el entrenador.



Corredor también se refirió a la difícil situación que afronta el equipo volcánico en la parte económica. "Esperamos que le empiecen a cumplir a los jugadores, porque eso genera un estrés. El equipo desde el año pasado viene atrasándose, pero cumpliendo. En diciembre llegaron recursos y se puso la gente al día".



Y continuó: "yo me comprometí a pasar esa llave y era un reto. Había tristeza de parte y parte, pero tomamos la decisión de no continuar. La situación ha sido difícil en la institución, a mi me cumplieron todo el año pasado, este no se ha podido".



En materia deportiva, el técnico dijo que dejó un equipo que desde hace dos años hace las cosas bien: "cumplí el año pasado con los objetivos, este año se jugó la parte económica y el estrés por ese partido. Triste por como terminamos, pero este paso fue enriquecedor en mi carrera. Cuando llegué a este equipo estábamos a 12 puntos del descenso, ahora estamos a 40 puntos. Aquí antes la gente se ponía brava porque estaba para descender, ahora se molestan por quedar afuera de un torneo internacional".



Finalmente, el entrenador dijo que ha recibido llamados de clubes en Perú y Bolivia, interesados en su trabajo. "Me dirijo a Ibagué, donde estoy radicado. Esperemos que termine este torneo, seguiré preparándome. Si se abren las posibilidades de continuar en el fútbol colombiano, bienvenido sea. Vamos a esperar y tratar de tomar buenas decisiones".