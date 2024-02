Árbitros confirmados: los jueces encargados para la fecha 10 del FPC

Este viernes inicia la mitad de campeonato de Liga BetPlay Dimayor con tres encuentros importantes de cara a la tabla de posiciones. Ante esto, la máxima entidad del balompié nacional designó quienes serán los jueces encargados para impartir justicia en estos 10 partidos que iniciará este día 1 de marzo y acabará el próximo lunes 4.



Acá la lista completa de los árbitros que estarán en esta nueva jornada del fútbol profesional colombiano.

Liga BetPlay Dimayor - Fecha 10



Viernes 1 de marzo

​Envigado vs. Jaguares - Jonathan Ortiz (Nariño)

Boyacá Chicó vs. Deportes Tolima - José Ortiz (Norte de Santander)

Deportivo Cali vs. Once Caldas - Carlos Ortega (Bolívar)



Sábado 2 de marzo

​Millonarios vs. Equidad - Jhon Hinestroza (Chocó)

​Deportivo Pereira vs. América de Cali - Diego Ruiz (Meta)

​Junior vs. Atlético Nacional - Jorge Duarte (Santander)



Domingo 3 de marzo

​Atlético Bucaramanga vs. Patriotas - Wilmar Roldán (Antioquia)

​Independiente Medellín vs. Águilas Doradas - Norberto Ararat (Valle del Cauca)

Alianza FC vs. Independiente Santa Fe - Jhon Ospina (Quindio)



Lunes 4 de marzo

Deportivo Pasto vs. Fortaleza CEIF - Luis Matorel (Bolívar)