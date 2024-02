Millonarios celebra por un regreso a su XI: a cortar la mala racha

Millonarios espera sacudirse y salir de la mala racha en la Liga BetPlay I-2024, en la que ocupa el puesto 13 con 11 unidades, y espera cortar con las tres derrotas consecutivas con las que llega a la décima jornada, en la que enfrentará a Equidad.



No es fácil la situación en el equipo embajador, pues Alberto Gamero empezó a molestarse con la actitud de la hinchada luego de la derrota 0-2 contra Once Caldas en su juego más reciente.



Además, el cuerpo médico de Millonarios atiende el caso de múltiples lesiones en el plantel, lo que no ha permitido consolidar un XI titular.



De las últimas tres derrotas, dos fueron en El Campín (contra Águilas Doradas y Once Caldas/ con Patriotas fue en Tunja), así que el reto es volver a ganar en su casa, contra un Equidad que es el único invicto que le queda a la Liga I, y que acumula 3 triunfos al hilo, justamente la más reciente fue en el máximo escenario deportivo de los bogotanos, contra Atlético Nacional.



Así, en Millonarios se celebra el regreso de uno de sus referentes, el arquero Álvaro Montero, quien cumplió con tres fechas de suspensión y volverá a la portería. En su reemplazo estuvo Diego Novoa, quien recibió 4 goles en los tres juegos que disputó.