‘No podemos estar sufriendo tanto para ganar tres puntos’: Dudamel

Deportivo Cali recuperó la ilusión de meterse a los ocho de la Liga BetPlay II-2021 después de derrotar 2-1 al Pereira este viernes en el estadio de Palmaseca, en el comienzo de la undécima jornada.



El técnico Rafael Dudamel se mostró satisfecho por el triunfo, que es el primero en este semestre, aunque reconoció las virtudes del rival y que todavía hay detalles por mejorar.

“Un triunfo bravísimo, porque esa huella negativa se arrastraba, se juega una mala pasada desde el aspecto emocional, lo vas ganando 2 a 0, haciendo un buen partido, lo vas controlando en el primer tiempo y luego empieza a aparecer el desgaste, contra un equipo que tiene mucho oficio, que sabe muy bien cuáles son sus virtudes e intenta aprovecharlas al máximo”, señaló el venezolano en primera instancia.



Dudamel explicó que “mientras estuvimos frescos fuimos capaces de desarrollar la idea que teníamos, darle una buena amplitud a la cancha, saber jugar en espacio reducido, tenemos que mejorarlo mucho más, el 2-0 nos alcanzó porque en el segundo tiempo defensivamente fuimos aplicados, pero no podemos estar sufriendo tanto para ganar tres puntos. Lo cierto de todo es que quedamos muy tranquilos porque había la imperiosa necesidad de ganar y es difícil ganar y jugar bien cuando en esta situación, así que por eso tiene mucho más mérito el triunfo”.



En cuanto a lo que le quedó del triunfo y la resistencia que le ofreció el Pereira en el segundo tiempo, el timonel ‘azucarero’ dijo que “los tres puntos nos dan tranquilidad, nos siguen llenando de ilusión porque nos aproxima a seguir escalando cada jornada, veníamos de empatar con el campeón, era importantísimo ganar hoy y ante nuestra gente. Hacía mucho tiempo no se lograba, de hecho, en este torneo no habíamos podido ganar. Nos hemos ido sacudiendo de muchas estadísticas negativas y todo eso nos va a llenar de mucha confianza, hemos asumido un gran compromiso colectivamente, el Cali debe y tiene que estar en la fiesta final del torneo, y eso requiere de mucho esfuerzo, hoy demostramos que cuando no se puede jugar bien hay que sufrirlo y hoy lo sufrimos. Por eso destaco el triunfo, es la satisfacción de los tres puntos, pero que no nos puede bloquear la mente ni tapar los ojos”.



Sobre la principal dificultad en este partido, señaló que “era poder encontrarnos con nuestro juego, un juego asociativo, colectivo, con la amplitud de las bandas, porque veníamos haciéndolo muy interiormente, hoy lo hicimos mejor y cuando se pudo generamos opciones, le hicimos daño al rival, una muy buena presión alta, pero después el agotamiento de tanto partido seguido nos empezó a pasar factura y retrocedimos mucho. Con la inclusión de Robles tras la salida de Caldera por molestias musculares, el equipo mejoró en firmeza defensiva porque ganamos en el juego aéreo, fue muy importante la participación de ‘Teo’, la participación de Menosse, Juan Camilo Angulo, la solvencia y la garantía de Guillermo de Amores, esa columna vertebral que vamos estabilizando”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces