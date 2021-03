Chicó se hunde en el descenso: con un jugador más, no pudo en Pereira

En el cierre de la jornada 12 del fútbol colombiano, el Hernán Ramírez Villegas albergó un duelo crucial por temas de descenso. Deportivo Pereira, penúltimo, recibió al Boyacá Chicó, último.

Aunque los boyacenses estaban presionados a ganar por estar ubicados en zona roja, los risaraldenses no podían perder la oportunidad de sacar los tres puntos en casa y alejarse de posición prohibida. Una final para ambos, rivales directos.



A pesar de que ambos tenían suma necesidad, las opciones de gol fueron prácticamente nulas en el primer tiempo. Lo único rescatable fue un remate de Sebastián Támara que pasó rozando el palo de la mano derecha del golero Harlen Castillo.



Ahora bien, la cosa se le complicó al dueño de casa al minuto 40. El capitán Jhonny Vásquez cometió una fuerte infracción sobre Frank Lozano en la mitad del campo, ya tenía amarilla y terminó siendo expulsado.



Con semejante ‘papayazo’, el Chicó salió con total confianza para la segunda parte. Aún así los problemas en materia ofensiva le impidieron generar peligro en el pórtico rival. El temor de perder el partido, a pesar de tener uno más, primó por encima de todo.



Cuando parecía que todo terminaba con empate a cero, una pelota quieta ilusionó al Pereira. ‘Alcatraz’ García hizo efectivo un tiro libre de costado, centro llovido que cabeceó Danny Cano y la mandó a guardar. Alegría total en el equipo local, hasta que intervino el VAR.



La acción de gol quedó anulada por fuera de lugar de Peralta, que, según vio el juez, intervino indirectamente en la jugada. Se salvó la visita.

​

​Finalmente la cosa no cambiaría, el marcador no se movería. Empate a cero que igualmente terminó beneficiando al dueño de casa, pues mantiene su distancia de dos puntos frente a los ajedrezados en la tabla del descenso.