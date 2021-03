‘Siempre hacen todo mal’: fuerte crítica del ‘Tino’ a la Federación

La polémica en territorio colombiano, más exactamente en Bogotá, por el calendario de la Copa América 2021 está encendida.



Recientemente Conmebol entregó el fixture de la competición y para sorpresa de muchos, la capital no tenía ningún partido de la Selección Colombia. Barranquilla, Medellín y Cali fueron las escogidas.



Por lo anterior, el mismísimo Ministro del Deporte, en trabajo conjunto con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), entraron a negociar con el ente rector del fútbol sudamericano en pro de ayudar al espectáculo en el estadio El Campín.



Finalmente la Conmebol se “lavó las manos” y decidió otorgarle un partido más a la ‘Ciudad de Todos’. Es decir que tendrá el Brasil vs Ecuador, un duelo de cuartos de final y la disputa por el tercer puesto. Contentillo que llaman.



Al respecto, el ‘Tino’ Asprilla criticó fuertemente a la Federación e hizo una comparación entre Colombia y como se manejan las sedes de la selección nacional en países potencias del fútbol como Brasil y Argentina.



“Los directivos de nosotros son una cosa… Tuvimos la suerte de ir a la Copa América de Brasil y los brasileros ponen a su selección donde se les da la gana. Si juegan aquí, si juegan allá. En Argentina también y nosotros no. No hay derecho”, mencionó el ex-futbolista en ESPN.



Después de lo anterior, apuntó contra la Federación afirmando que “todo muy mal hecho.... Siempre hacen todo mal”.



En su opinión, “hace tiempos tenían que haber decidido. Es la capital, tienen que jugar acá”. Justamente lo anterior se debe a que “para unas cosas ahí sí“ buscan la capital del país.



Un ejemplo de lo anterior es que “cuando necesitan irse para los mundiales hacen un partido acá, llenan el estadio, todos los bogotano son felices. La despedida de la Selección siempre es en Bogotá pero cuando tienen que jugar un partido oficial por Copa América, no, no se puede”.



Incluso se animó a terminar con el mito de la altura y cómo afecta a los futbolistas: “Que no se puede jugar que porque la altura. La altura no ha matado a nadie, nadie se ha muerto en la altura jugando al fútbol”.