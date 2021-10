La razón por la que los jugadores del Deportivo Pasto entran en paro

La situación es lamentable y no es la primera vez que sucede. Este miércoles, lo jugadores del Deportivo Pasto anunciaron el cese de actividades, al manifestar que las directivas no les han cumplido con los pagos de las obligaciones laborales.

"Nosotros, los abajo firmantes, en nuestra condición de futbolistas profesionales y miembros de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales- Acolfupro vinculados con la Asociación Deportivo Pasto entidad que usted representa, por medio de la presente queremos manifestarle nuestra inconformidad por los incumplimientos en los pagos de las obligaciones laborales, situación que nos tiene en estado de indefensión y que ponen en riesgo nuestro bienestar como trabajadores y la subsistencia de las familias que dependen de nosotros", dice en un principio la carta enviada a Oscar Casabón, presidente del club, la cual dio a conocer Acolfutpro.



Asimismo, los firmantes reiteran que no es la primera vez que las directivas les incumplen con las obligaciones, por lo que no jugarán el duelo de este domingo frente al Quindío, si el club no se pone al día con los pagos.



"Esta situación ha sido reiterada y en varias oportunidades le hemos hecho conocer la difícil situación que atravesamos por los incumplimientos en que ha venido incurriendo el club, ofreciendo compromisos de pago que no han sido honrados y con estos antecedentes".





"Como consecuencia de estos incumplimientos hemos adoptado la determinación de presentarnos al lugar de entrenamiento en los horarios determinados por el cuerpo técnico, pero no jugaremos el partido contra el Deportes Quindío de la próxima fecha de la Liga Betplay Dimayor, hasta tanto nos sean cancelados los salarios causados hasta la fecha y el pago de la seguridad social de todo el año 2021".



Según información del periódico El Tiempo, la institución le debe salarios y seguridad social a los jugadores desde el pasado 15 de julio. La situación se pondrá en conocimiento de las autoridades del trabajo, Mindeporte, FCF y Dimayor.