Deportivo Cali decidió futuro de De la Pava tras Liga: ¿justo o no?

Deportivo Cali tiene toda su atención en una sola cosa: el partido contra Boyacá Chicó, en Tunja el próximo 7 de noviembre, que debe asegurarle el octavo lugar de la tabla de posiciones y la clasificación a los cuadrangulares que puede salvar toda la temporada.

La noticia es que, pase lo que pase, el futuro del entrenador Jaime de la Pava ya estaría decidido.



Según dijo Eduardo Calderón, vicepresidente del club, en el programa Zona Libre de Humo', el tema está muy claro: “clasificando, hay una continuidad garantizada, en caso de no hacerlo, sí nos sentaríamos en un Comité Ejecutivo, revisaríamos todo el desempeño”.



El objetivo desde el comienzo fue definido: “El objetivo que nos trazamos con el actual cuerpo técnico es clasificar. Al inicio asumimos que clasificábamos con 31 puntos, hoy estamos ad portas de clasificar con 28, con 27 puntos dependiendo de los resultados”.



Y las bondades son innegables: “Este cuerpo técnico es que el más puntos ha logrado a pesar de las circunstancias, y creo que es el que más jugadores como oportunidad de negocio ha creado por partidos jugados. De todo tiene aspectos muy positivos en la Institución y tendríamos que analizarlo”, analizó.



Y entonces, el 'pero'. No está descartado el cambio de técnico si los resultados no se dan en la fecha 20: “Hay nombres acercados, conocimiento de expectativas económicas de algunos de ellos, en su momento lo definiremos”, dijo.



La pregunta es inevitable: si logró tantos puntos, si ha hecho ya un buen trabajo, ¿por qué no garantizar la continuidad de un proyecto en vez de seguir dando bandazos? No lo respondió el directivo.