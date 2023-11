Así se verá la fecha 20 de Liga II EN VIVO: partidos por TV e internet

La fecha 20 de la Liga BetPlay II-2023 estará para alquilar balcón. Se definirán los últimos clasificados a los cuadrangulares semifinales, así como el punto invisible para el equipo que será cabeza del grupo B (Águilas Doradas será cabeza en el A).



La Dimayor dividió la última jornada entre el martes 7 y el miércoles 8 de noviembre, pero no había hecho oficial la programación de partidos que se verán por televisión y los que se podrán seguir en vivo online a través de internet.



La información ya la tienen los 20 clubes de la Liga, y quedaron claros sobre si sus hinchas verán la última fecha en la señal de Win Sports, Win + o la página web del canal que tiene los derechos de transmisión.

Martes 7 de noviembre (todos los partidos simultáneos a las 7:30 p.m.)

Boyacá Chicó vs. Deportivo Cali (Win Sports)

Junior de Barranquilla vs. Atlético Huila (Win +)

Alianza Petrolera vs. Deportivo Pereira (Win Sports Online y web de Win)

Santa Fe vs. Once Caldas (Win Sports Online y web de Win)

Envigado vs. Deportivo Pasto (Win Sports Online y web de Win)



Miércoles 8 de noviembre (todos los partidos simultáneos a las 7:30 p.m.)

América de Cali vs. Bucaramanga (Win +)

La Equidad vs. Millonarios (Win Sports Online y web de Win)

Jaguares de Córdoba vs. Águilas Doradas (Win Sports Online y web de Win)

Unión Magdalena vs. Independiente Medellín (Win Sports Online y web de Win)

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima (Win Sports)