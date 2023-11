Deportivo Cali tendría deuda con Dudamel y habría millonaria demanda

Deportivo Cali ha tenido un repunte importante en esta temporada de Liga BetPlay 2023-II y de la mano del técnico Jaime de la Pava, los azucareros han logrado alejarse del descenso y empezar a soñar con una clasificación a cuadrangulares finales.





Pese a que están peleando por estar entre los ocho, el Cali aún tiene problemas económicos y a nivel institucional están cruzando por una crisis, que parece no tener respuestas claras.



Ante ese panorama, ahora, salió a la luz que Rafael Dudamel habría demandado al club por una vieja deuda cuando él era el técnico del cuadro azucarero y de acuerdo al periodista Carlos Antonio Vélez, la cifra a la que le adeudan es de 200 millones de pesos, por un contrato de 1200 millones.



“Cali tiene una buena cantidad de demandas como sucede con el señor Caicedo, al que el ídolo del club Rafael Dudamel lo demandó. La demanda es por 200 millones de pesos, por un contrato de 1200 millones. Le alcanzaron a pagar mil y en vez de decir ‘el equipo al que yo tanto amo, me está debiendo una esquirla, lo voy a esperar’ pues no, inmediatamente demandó al señor Caicedo para garantizar dicha deuda”, dijo Vélez en su programa de ‘Palabras Mayores’ de Antena 2.





Además de eso, Vélez agregó que están investigando al club y varios dirigentes que pasaron por el club serían salpicados, por lo que sería más grave la situación.



“Con la auditoria externa que se está realizando, hay muchos que van a salir salpicados. La noticia es esa, la investigación va muy adelante y la auditoria es profunda, muchos se van a llevar una sorpresa, ¿saben qué sorpresa? Que los descubrieron”, finalizó.



Por ahora, Cali marcha octavo con 27 puntos y en la última fecha enfrentarán a Boyacá Chicó en Tunja para definir su clasificación a cuadrangulares.