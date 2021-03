Deportivo Cali, a levantar cabeza frente al Tolima: liderato en juego

Es paradójico, pero a pesar de que se mantiene en la parte alta de la tabla, Deportivo Cali no atraviesa un buen momento en la Liga BetPlay I-2021. Sus últimas cinco salidas se traducen en cuatro empates y una derrota, por lo que este domingo (5:40 p.m.) se ve en la obligación de vencer al Deportes Tolima en Palmaseca para recuperar el primer lugar, pero sobre todo la confianza en lo que hizo en las primeras jornadas.

Después de caer 0-3 el pasado martes por Copa Suramericana, esta vez se medirán en la fecha 13 de la Liga, con la oportunidad de revancha para el cuadro verdiblanco y al mismo tiempo empezar a asegurar su presencia en los cuartos de final. El técnico Alfredo Arias no solo tiene algunas dudas ante las recientes lesiones de Juan Camilo Angulo, Carlos Robles y Jhon Vásquez, sino que el funcionamiento del equipo ha venido en descenso y debe tomar decisiones drásticas.



Si Carlos Robles no puede estar, Andrés Colorado acompañaría a Jhojan Valencia en contención, pero de mitad de cancha hacia arriba existe la mayor incertidumbre por la poca efectividad mostrada en lo que va de la competencia.



Están disponibles el volante argentino Franco Nicolás Torres y el uruguayo Gaston Rodríguez, aunque la decisión pasa por la cuota de extranjeros, que complementan el arquero Guillermo De Amores y el defensor central Hernán Menosse, y la norma indica que en cancha solo pueden estar tres al mismo tiempo.



En ataque podría aparecer solitario Marco Pérez ante el divorcio de Ángelo Rodríguez con las redes contrarias, en tanto que Andrés Arroyo y Kevin Velasco deben concientizarse de que cuentan con condiciones para ser titulares.



Tolima es el actual líder de la Liga con 23 puntos, los mismos del Cali, pero prima su mejor diferencia de gol. Su plantilla está conformada por jugadores de buen presente como Sergio Mosquera, Jáminton Campaz. La única baja sería la de Carlos Sierra, lesionado en el juego de Ibagué la semana pasada.



Con un tono que últimamente ha estado bajo, Alfredo Arias se refirió al diagnóstico que ha hecho del mal momento del conjunto: “Sin duda en las últimas fechas nos ha costado mucho convertir, ganar, convertir goles para hacer la diferencia, ese ha sido nuestro gran talón de Aquiles; lógicamente que hay caos frente a eso, unas son que hemos errado y otras se han notado más porque la solidez y concentración que teníamos en todos los partidos para mantener el cero o para tener nuestra valla invicta durante el partido la hemos perdido en las últimas jornadas, rápidamente hemos tenido penales, goles en contra, fallas, lo que ha facilitado a los rivales hacer el trabajo de defender, y defender a ultranza. Si tenemos algo de fortaleza y lo vengo diciendo desde el año es que este club está compuesto de muy buenas personas, y hemos sido fuertes en ese sentido, se han superado cosas que no son pocas ni chicas, como entrenar meses y meses en la casa, encerrados, se han superado cosas de cuidados extremos cada día para no contagiarnos y eso requiere la unión de un club”.



En cuanto a si podría darse la aparición en la titular del uruguayo Gastón Rodríguez, sostuvo que “Gastón ya está en condiciones, la verdad él no debería haber viajado el otro día, pero tuvimos allí una serie de contratiempos a último momento como que Marco Pérez no estaba bien de su pierna, y queríamos tener una alternativa. Gastón desde el primer día me dijo que no estaba bien todavía porque vengo con una inactividad muy larga, pero que apenas lo necesitara quedaría a disposición, por eso entró, aún sin estar a la plenitud, va a estar a la orden este domingo, tenemos que seguir recuperando jugadores y seguirlos poniendo al 100%, algunos de ellos no están todavía en ese porcentaje”.



Finalmente, explicó que “nosotros tenemos dos duras derrotas, por los rivales y porque se hicieron seguidas, y claro que admitirlo cuesta, debemos admitir las derrotas, jugamos con rivales que nos superaron y supieron explotar nuestros errores, y nosotros fuimos parte de esa derrota cuando no jugamos mejor y nos pusimos en una situación al cometer errores trascendentales. En el único partido, apartando el resultado y los goles, hicimos muchas cosas buenas ante un muy buen rival, hablé antes del partido de mi respeto por el equipo y por el tiempo que Tolima tiene trabajando y las cosas que mantiene esa institución lo han hecho un rival que compite todos los años a muy buen nivel”.



Deportivo Cali vs Deportes Tolima

Domingo 21 de marzo

Hora: 5:40 p.m.

Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)

Árbitro: Diego Escalante (Antioquia)

Asistentes: Wílmar Navarro (Santander) y Jonathan Paniagua (Antioquia).



Probables formaciones



Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Juan Camilo Angulo (Harold Gómez), Hernán Menosse, Jorge Arias, Darwin Andrade; Jhojan Valencia, Andrés Colorado, Kevin Velasco, Andrés Arroyo (Gastón Rodríguez), Jhon Vásquez; Marco Pérez.



D.T.: Alfredo Arias.



Tolima: William Cuesta; John Narváez, Julián Quiñones, Sergio Mosquera, Ánderson Angulo; Juan David Ríos, Andrey Estupiñán, William Parra, Jáminton Campaz; José Ortiz, Luis Miranda.



D.T.: Hernán Torres





