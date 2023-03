Deportivo Cali, con todo en contra: último, duro calendario, ¿y Pinto?

Dicen que las crisis son oportunidades. Y si lo que quiere Deportivo Cali es levantar cabeza. este es la semana clave para lograrlo.

Todo le jugará en contra al equipo azucarero, que es último de la tabla de posiciones de la Liga Betplay I 2023 con solo 7 puntos, los mismos que Junior y La Equidad pero con diferencia de gol de -3. Es a lo que se refería el técnico Jorge Luis Pinto cuando decía "no sé qué más podemos hacer"...



Pues un buen comienzo debería ser una sorpresiva victoria este mismo martes en Bogotá (8:00 p.m.), cuando enfrente a un Santa Fe que viene envalentonado desde su clasificación en Copa Sudamericana y en Liga está recuperándose de todas las críticas a fuerza de buen juego.



Es clave una victoria o al menos un punto de visitante tal vez no para escalar mucho en la tabla pero sí para ganar confianza de cara al siguiente reto: nada menos que el clásico contra el América de Cali, uno de los punteros del campeonato y dueño de un ataque demoledor, que el próximo domingo visita Palmaseca.



Todo ocurrirá un día después de una esperada asamblea ordinaria de socios en la que se debatirán los temas económicos, la raíz de la crisis del equipo desde hace poco más de un año.



Por si hiciera falta tensión, muchos creen que si el DT Jorge Luis Pinto no sale airoso de esta semana es muy probable que en la directiva o incluso él mismo hablen seriamente de su continuidad, pues la tabla no muestra la reacción que ha intentado el equipo ni la mejoría que por momentos ha celebrado el entrenador.