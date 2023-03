Lo bueno, malo y feo en fecha 9: polémicas, invasión de hinchas y más

Con la victoria de Atlético Nacional ante Pereira se inició el pasado viernes la fecha 9 de Liga Betplay I-2023, una jornada en la que pasó de todo: polémicas arbitrales, invasión de hinchas, múltiples expulsiones, debut del 'Bolillo Gómez y grandes duelos que sacudieron la tabla.



Se registraron un total de 19 goles, en una jornada en la que dos visitantes ganaron y cuatro locales hicieron respetar su patio. El telón se bajó este lunes en Neiva con el triunfo de Atlético Huila sobre Once Caldas, un resultado amargo para el 'Blanco-Blanco', que se mantiene en el fondo de la tabla y lo deja penando en el descenso.

Finalizada la fecha 9 de Liga Betplay I-2023, FUTBOLRED le cuenta en resumen lo que dejó la jornada del fin de semana con resultados y posiciones:

Lo bueno

Boyacá Chicó está haciendo un campañón: Al ajedrezado le bastó con el tanto de Frank Lozano para vencer a domicilio a Envigado y convertirse en el líder de la Liga. Llegó a 16 puntos en siete partidos y aunque comparte la punta con América, Nacional y Águilas, tiene la mejor diferencia de gol y terminó la jornada como el mejor.



América de Cali ganó y se acomodó en la punta: Los 'Diablos Rojos' superaron a Alianza Petrolera con gol de John García y se sacudieron del mal resultado ante Santa Fe. Un triunfo que los acerca al liderato y que además los llena de confianza antes de la jornada de clásicos. Los de Alexandre Guimaraes siguen escalando.



DIM hizo la tarea y se acercó al grupo: Los de David González llegaron con el impuso de Libertadores. Ante Jaguares, en un partido de ida y vuelta, consiguieron imponerse a través de Ever Valencia. El portero Andrés Mosquera Marmolejo volvió a ser una de las figuras. Aunque no le alcanzó para meterse entre los ocho, Medellín llegó a 11 puntos, los mismos de Millonarios y Alianza que están en zona de clasificación.



Águilas Doradas le arañó punto a Millonarios: En uno de los partidazos de la fecha, los de Lucas González consiguieron un punto después de ir pendiendo por dos goles. Sufrido empate que se vio recompensado, pues ahora están en la punta de la clasificación junto a Chicó, América y Nacional. Todos con 16 unidades.



Huila encajó su tercera victoria al hilo y da pelea en el descenso: Después de un mal comienzo en la Liga, el recién ascendido consiguió alejarse del fondo de la tabla. Pasó de la casilla 20 a la 13 con este último resultado. Venció a Once Caldas en una inspirada noche de Gustavo Britos, después de ir abajo en el marcador. Se recuperó y quedó a un punto del octavo.

Lo malo

Deportivo Cali perdió y es colero: A Jorge Luis Pinto no le rinde en el azucarero y este fin de semana cayó a manos del Pasto. Empezó ganando pero sobre el final del partido le remontaron y lo dejaron con las manos vacías. Suma 7 puntos en ocho fechas.



'Bolillo' Gómez no tuvo el estreno soñado y los jugadores salieron silbados: Aunque mostró una mejor cara con su nuevo técnico, Junior no pudo en casa frente a Santa Fe y terminó repartiendo los puntos en el Metropolitano. Los hinchas rojiblancos salieron muy molestos con los jugadores, a quienes chiflaron e insultaron tras el partido.

Lo feo

Polémica arbitral en partido con siete rojas: El caldense Juan Pablo Alba se apuntó con siete expulsiones en Equidad-Unión Magdalena, un partido en el que hubo poco fútbol y mucha fricción, pero no entre jugadores sino con el árbitro. Un error en una jugada de tiro de esquina provocó la reacción de los jugadores del ciclón, que terminaron viendo expulsados a tres jugadores y el preparador físico. El juez no perdonó un solo reclamo.



Invasión de hinchas en Bucaramanga: Este lunes en el estadio Alfonso López, al menos una decena de aficionados del Bucaramanga irrumpieron en la cancha cuando recién iniciaba el partido ante Tolima. El juego tuvo que suspenderse por unos minutos mientras la Policía intervenía para recobrar el órden.



Una fecha marcada por expulsiones: Además de las tres tarjetas rojas en Equidad (Lloreda, Hernández, Correa) y tres en Unión Magdalena (Guisao, Cantillo, Lora), la jornada registró una roja más en Once Caldas. Jáider Riquett será otra de las bajas en la jornada de clásicos.

Lo curioso

¿Y las tarjetas profe? El momento curioso de la jornada lo protagonizó el árbitro Wilmar Roldán, quien en el partido Junior-Santa Fe olvidó las tarjetas y tuvo que recurrir a uno de sus asistentes para poder amonestar a un jugador visitante sobre los 8 minutos. La situación no pasó desapercibida.