Cali vs América en riesgo de violencia: grave advertencia en Palmaseca

Anoche nada más estaba hablando con un amigo que es hincha de ése equipo y me confirmó lo que vos estás diciendo, es más, me dice que si llegan a perder se meten a la cancha!!!

No soy de América, pero creo que en este momento entrar al palma seca no es de hombres, si no de idiotas, ya se las sentenciaron y persona que no tenga la camisa del cali lo van a tratar cómo visitante...