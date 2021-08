Así se movió Teo Gutiérrez en su primer juego como titular ante Junior

Si había algo que le había dado un valor agregado al partido de la séptima fecha de la Liga BetPlay II-2021 entre Deportivo Cali y Junior era la presencia de Teófilo Gutiérrez como titular, en su primer juego con la camiseta verdiblanca desde el pitazo inicial.



La expectativa era grande, tanto que cerca de 12.000 espectadores arribaron al estadio de Palmaseca y otros tuvieron que seguirlo a través de la pantalla chica.



Pero la verdad es que el jugador del barrio La Chinita de Barranquilla no respondió a tanta expectativa, si bien en otros encuentros como el de ida de los octavos de final de Copa BetPlay trascendió y anotó el tanto del empate, en esta oportunidad pesó muy poco en el esquema de Alfredo Arias.

Es cierto que había cierto morbo por ver su desempeño, presión que él mismo quiso quitarse al afirmar en el previo que lo tomaba como un partido más. Y los ojos se clavaron para ver los movimientos del portador de la camiseta 29.



Larry Vásquez y Didier Moreno ganaron los duelos en mitad de cancha y no permitieron que llegaran balones con mucha frecuencia al área de Sebastián Viera, quien cometió un error de principiante al soltar el balón que Gastón Rodríguez recibió con moño incluido para conseguir la apertura del marcador.



‘Teo’ no fue el hombre que tantas veces fue elogiado por las asociaciones y asistencia cuando estuvo en el cuadro ‘tiburón’ y que en los pocos juegos con los verdiblancos ha hecho sentir su experiencia y calidad. Se recuerda un pase a Gastón a los 30 minutos de la primera parte y pare de contar.



La más clara se produjo a los 7 minutos del complemento, tras un error de Hinestroza que generó una salida rápida del Cali por izquierda, desde donde Gastón le dejó el balón a Teófilo, quien recepcionó bien, pero inexplicablemente no alcanzó a rematar antes de la reacción de Willer Ditta en la propia línea de meta. Algo poco común en un delantero de su trayectoria y capacidad.



Después, prácticamente se perdió del mapa y hasta recibió tarjeta amarilla a los 21 minutos del segundo tiempo por juego peligroso en un compromiso en el que las fricciones y faltas estuvieron a la orden del día.



Gutiérrez actuó los 97 minutos que duró el encuentro ante su ex equipo, pero en esta ocasión no gravitó ni fue la compañía idónea para otro jugador que pasó inadvertido como Ángelo Rodríguez. El capitán Juan Camilo Angulo regresó a su puesto de lateral derecho y tampoco aportó volumen ofensivo por ese sector. En fin, una presentación pobre de un conjunto cuyo técnico sigue sin encontrar soluciones y nada que entra al grupo de los ocho.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces