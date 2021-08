‘Nuestro objetivo es clasificar, vamos a clasificar’: Alfredo Arias

Alfredo Arias, técnico del Deportivo Cali, considera que su equipo tuvo mejores opciones en el periodo complementario para haber encontrado una victoria sobre Junior en el partido de la séptima fecha de la Liga BetPlay II-2021, que terminó en empate 1-1 en el estadio de Palmaseca.



El uruguayo sostuvo que debe tenerse en cuenta la calidad del rival, por lo cual hay que valorar la igualdad. Pero nuevamente el equipo dejó dudas tanto en defensa como en generación y en el ataque, zona en la que estuvo ausente Harold Preciado y Téofilo Gutiérrez fue titular con una presentación floja ante su antiguo club.

“Hubiésemos querido ganar los 3 puntos, creo que hicimos méritos para ganar ante un muy buen rival, un rival con muy buenos jugadores. Miro las oportunidades de gol y tuvimos dos más claras que ellos en el segundo tiempo, periodo en el que ellos prácticamente no remataron al arco, queda en el debe que los pocos puntos que hemos cosechado nos duelen y no valoramos este empate, como el otro día tampoco valoramos cuando se empató con Millonarios, equipos que son buenos. Van 7 fechas, creo que el equipo va a clasificar y tengo la fe en mi equipo, en mis jugadores, en el trabajo que estamos haciendo. Nuestro objetivo es clasificar, creo que vamos a clasificar”, así empezó su discurso el timonel uruguayo.



Sobre por qué falta asociación de mitad de cancha hacia adelante, a pesar de contar con jugadores importantes, dijo que “el rival juega, ellos venían de hacer 8 goles en dos partidos, creo que hicimos asociaciones, hubo varias jugadas, quizás fallamos en el pase final o en el remate en un par de ellas, el equipo se enfrentó a uno de los candidatos y competimos bien, finalizamos más queriendo nosotros los puntos que el rival”.



Acerca de su decisión de terminar con dos volantes de creación, afirmó que “todo depende de los momentos de los partidos, los juegos no son todos iguales, ni siquiera interrumpirlo y tenerlo que jugar mañana sería igual. El fútbol tiene un montón de variantes, mi trabajo es reaccionar a lo que veo que está pasando en la cancha. Ameritaba poner un jugador más en mediocampo como Luna, para hacerle un acompañamiento a ‘Teo’, que la verdad dio todo, pero no está al 100%, ni para recuperar la pelota ni a veces para llegar allá. Había que refrescar a esos jugadores que habían hecho el trabajo, que eran Gastón y Jhon viniendo muy atrás, con un futbolista más de mediocampo, pero no perder ataque y un jugador ofensivo. No sé qué voy a hacer en el próximo partido, nos toca ahora jugar con Medellín, son 90 minutos de una clasificación, vamos a ir a buscarla con toda la esperanza y la fe”.



En cuanto a la salida de Gastón Rodríguez justo cuando encontraba sociedad con ‘Teo’, Arias respondió: “En el partido pasado y en este Gastón levantó el nivel, él venía en un nivel bajo, reconocido por él mismo, una lesión que no lo dejaba estar al 100%, optamos por dejarlo afuera ya en los partidos pasados. Creo que hoy hizo un muy buen primer tiempo, coronado con el gol con la esperanza de ir a buscar esa pelota como buen goleador, él mete el pase en la oportunidad que tiene ‘Teo’, lo deja prácticamente allá, pero Gastón tenía una contractura que podía convertirse en un tirón, y nosotros necesitamos a los jugadores para más acá de 15 minutos, así que lo saqué, no quería salir, pero tenía que salir, igual que Valencia, que también sintió una contractura. Como en todos los equipos, algunos jugadores están sintiendo el desgaste y tenemos que cuidar eso”.



Los verdiblancos visitarán al Medellín el jueves 2 de septiembre (8:10 p.m.) en el juego de vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay, que no pueden perder o se irán del certamen, mientras que el domingo 5 de septiembre visitarán al Pasto por la octava jornada de la Liga, también con la presión de conseguir una victoria.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces