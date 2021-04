Socios del Cali escucharán propuesta de nuevo modelo financiero

Este miércoles se realizó una asamblea de socios en la que, con presencia de 250 personas, se aprobó la propuesta que hizo el Comité Ejecutivo de iniciar los estudios para presentar la forma en que se haría el cambio a un nuevo modelo financiero, autorizando al Comité Ejecutivo actual para que con la asesoría de ex presidentes y personas calificadas se lleve una propuesta estructural a la próxima sesión de accionistas.

Marco Caicedo, presidente del Deportivo Cali, había dado hace varios días una preocupante radiografía de la parte financiera de la institución en el ‘Súper Combo del Deporte’, alertando a los socios de que es hora de cambiar los estatutos para evitar una situación peor en el aspecto económico.



Esa propuesta contempla también la consecución de un inversionista o grupo de inversionistas para sanear las arcas y evitar que la institución no sea viable en el futuro inmediato.



También en el ‘Súper Combo del Deporte’, el expresidente Alfonso Muñoz manifestó este mediodía que “la asamblea transcurrió normal con las opiniones de todos y hubo una propuesta que condensa la inquietud que tenemos algunos de los socios. El del Cali es un modelo democrático, en los años cuando nosotros llegamos el Cali tenía 300 socios y era unas sociedad cerrada, una vez que Alex renunció y llegó la nueva generación abrimos el club e hicimos la propuesta de la sede campestre, armamos el equipo, y ese fue un punto de inflexión muy importante en la historia del Deportivo Cali. Desde esa época para acá algunos hemos permanecido muy cercanos al club, o miembros de junta o de todas maneras colaboradores permanentes en la institución, pero los tiempos cambian y ya esa diferencia entre ingresos y egresos que ocasiona el fútbol no siempre se puede cubrir con venta de jugadores, porque la venta de jugadores debe tener dos características: primero, que sea un precio justo, y segundo, que sea a tiempo, para tratar de impactar lo menos posible el comportamiento futbolístico del equipo, porque cuando uno vende muy rápido se queda sin jugadores y tiene que irlos a buscar afuera y costosos”.



Muñoz agregó que “la propuesta de Harold Abadía, que condensa las ideas que tenemos es que el Comité Ejecutivo por mandato de la asamblea estudie juiciosamente con la asesoría que considere conveniente cuál es el nuevo modelo, para ilustración de los socios, el modelo tiene una característica, sea cual sea, y es que hay que modificar los estatutos, eso es un tema jurídico que hay que resolver y se puede resolver. Segundo, que esta entidad se convertiría en una sociedad anónima por acciones, en la que va a haber inversionistas que cumplan con todas las normas legales, que pase todos los filtros que tienen las superintendencias y en ese sentido, con ese inversionista, o esos inversionistas, no sabemos, puede tener un respaldo económico para competir con mayor éxito del que hemos tenido”.



El ex directivo acotó que “no es rápido, no es fácil, hay que oír a todos los socios, es muy importante respetarles lo que tienen, dos sedes, un estadio, unos puestos en el estadio, todas las cosas que tienen hay que preservárselas, que se consigan las aprobaciones para la asamblea y conseguir el cliente. De todas maneras, sí estamos muy unidos los ex presidentes, el Comité Ejecutivo actual y mucho socio ya está convencido de que esta forma que aprobó la Asamblea es el camino para buscarle un futuro a la institución”.



