‘Si seguimos en esta línea vamos a estar entre los ocho’: Dudamel

Rafael Dudamel se estrenó con derrota 0-1 en el clásico vallecaucano de la novena fecha de la Liga BetPlay II-2021, como local en Palmaseca, resultado que lo refundió a la casilla 15 con 9 puntos.



El entrenador venezolano considera que su equipo hizo un buen trabajo en el primer tiempo y en una buena parte del complemento, aunque hay aspectos por corregir.



Sobre lo ocurrido en el escenario verdiblanco, Dudamel afirmó que “el resultado no nos deja contentos, no nos deja tranquilos, y cuando vemos la tabla de posiciones no podemos estar felices, me quiero quedar con el contenido del juego, con todo lo que marcamos dentro del partido en intensidad, volumen de juego, pelotas recuperadas y opciones de gol”.

De la misma forma señaló que ve de forma positiva el futuro del cuadro ‘azucarero’ y que está seguro de entrar a los cuadrangulares si se solucionan los inconvenientes: “La demostración del equipo hoy en el primer tiempo y gran parte del segundo me permite ir a casa muy optimista, me voy convencido que si seguimos en esta línea vamos a estar sin ningún inconveniente entre los ocho, pero hay que entender que esto es partido a partido”.



Igualmente, reconoció que existen factores que deben mejorar para pensar en la clasificación: “Tenemos mucha juventud y esa juventud es sinónimo de ímpetu, de energía, a medida que vayan pasando los partidos hay que ir corrigiéndoles y haciéndoles entender que es importante el despliegue físico, pero hay que saber acompañarlo con la inteligencia, de saber correr la cancha, entendiendo el juego y cómo ubicarnos”.



El próximo miércoles Cali recibirá otra vez al América, pero ahora en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa BetPlay, serie que va empatada 2-2; mientras que en la décima fecha de la Liga visitará el domingo 19 (4:00 p.m.) al Tolima.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces