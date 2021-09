América ganó el clásico, volvió a los ocho y hundió a los verdiblancos

América derrotó 0-1 al Deportivo este sábado en el clásico vallecaucano correspondiente a la novena fecha de la Liga BetPlay II-2021, en el estadio de Palmaseca ante 16.000 aficionados, ascendió al sexto lugar con 14 puntos, hundiendo a los verdiblancos en la casilla 15 con 9.



En el primer tiempo fue un compromiso bastante parejo en el que ambos conjuntos tuvieron aproximaciones con disparos desviados. Mientras el elenco anfitrión, que tenía el debut en el banquillo del técnico venezolano, salió con toda su formación titular, Juan Carlos Osorio presentó un equipo alterno, en el que se estrenó el volante Larry Angulo, pero sin jugadores importantes como Deinner Quiñones, Jeison Lucumí y Adrián Ramos.



La primera parte fue el festival del desperdicio del Cali, con penal errado por parte de Ángelo Rodríguez, y en el segundo, luego de los cambios de Juan Carlos Osorio, no pudo pasar el bloque defensivo rojo, mientras que las variantes ‘azucareras’ no surtieron el efecto esperado. En el minuto 5 fueron amonestados Ángelo Rodríguez y Jerson Malagón por discutirle al árbitro Wílmar Roldán.



En el comienzo fue un clásico muy parejo, sin un claro dominador, aunque el elenco local se sentía más cómodo, con una mejor secuencia de pases en la transición en ataque y el que más pisó el área rival. A los 15, la más clara para los ‘azucareros’ se gestó cuando Teófilo Gutiérrez habilitó a Jhon Vásquez y este solo frente a Diego Novoa se la perdió con un disparo desviado al palo derecho de Diego Novoa.



Pero los ‘diablos’ encontraron la ventaja a los 17 minutos en su primera incursión en ataque, jugada que nació en un saque de banda por el sector izquierdo y luego de un cambio de costado le quedó a Émerson Batalla que elude a varios jugadores del Cali y entrando a la media luna del área remató con potencia al palo izquierdo de Guillermo De Amores, para el 0-1 parcial.



Cali tuvo la oportunidad de igualar a los 21 con un penalti. Teófilo le filtró un balón entre líneas a Ángelo Rodríguez, quien fue sujetado levemente por Marlon Torres, él árbitro Roldán dudó unos segundos y luego señaló el punto blanco. Amonestado Marlon Torres.



Dos minutos después Ángelo Rodríguez fue al cobro, abrió mucho el pie derecho y disparó desviado al poste izquierdo de Diego Novoa.



Sobre los 29, Juan Carlos Osorio hizo doble cambio: Salió Marlon Torres y entró Jorge Segura, lo mismo que Jerson Malagón para darle paso a Carlos Sierra, ambos con tarjeta amarilla.



A los 31 fue amonestado Darwin Andrade. Un balón largo despejado desde el campo del Cali cayó en sector rojo, Kevin Andrade no pudo rechazar, Ángelo Rodríguez lo anticipó en velocidad y se lo perdió por encima del horizontal.



La primera parte concluyó con el Cali más insistente, aunque luego del penal desperdiciado por Ángelo se volvió errático a la hora de atacar y América copó bien los espacios gracias a los cambios. La visita con la única que tuvo se puso arriba en el marcador, las variantes le permitieron mejorar en la distribución de la pelota y se llevaba una importante victoria con una nómina muy diferente al partido del miércoles pasado.



Para el segundo tiempo, a los 5 minutos Osorio movió nuevamente su grupo: Ingresaron Cristian Arrieta por Yaliston Martínez y Elvis Mosquera por Geovan Montes.



A los 13, en el Cali entró José Mulato por Kevin Velasco y América hizo su última sustitución, Rodrigo Ureña por Carlos Cortés Barreiro.



En ese instante el manejo del partido era de los locales, que movían el esférico de lado a lado, pero carecían de profundidad y claridad en el último cuarto de cancha, ante un buen planteamiento en defensa de América que intenta salir a la contra.



A los 17 una nueva tarjeta amarilla para Jorge Marsiglia. En un tiro de costado América llegó con un balón que rebotó en la defensa y Guillermo De Amores evitó el segundo del cuadro escarlata.



A los 21, Gastón Rodríguez, Carlos Robles y Juan David González ingresaron por Jhon Vásquez, Andrés Colorado y Juan Camilo Angulo, respectivamente.



América empezó a salir del dominio del Cali, especialmente con el cambio de Ureña y pudo inquietar un par de veces la defensa verdiblanca.



Sobre los 37, una llegada con peligro del Cali en un tiro libre que parecía tiro de esquina, pero Ángelo Rodríguez otra vez de cabeza la envió por encima del horizontal. Luego fue un tiro libre en la media luna que rechazó Novoa, el rebote lo tomó a Darwin Andrade que de primera disparó cruzado y se fue muy desviado.



Terminó el partido con un festival del desperdicio del local en la primera parte,



En la décima jornada, América recibirá a Jaguares el sábado 18 de septiembre (4:00 p.m.), mientras que Cali visitará el domingo 19 (4:00 p.m.) al Tolima.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces