‘Nos faltó más determinación para poder resolver el partido’: Dudamel

Deportivo Cali perdió 1-0 este viernes en su visita a Jaguares en el comienzo de la fecha 19 de la Liga BetPlay II-2021 y con 30 puntos todavía no asegura su clasificación a los cuadrangulares, aunque tiene una diferencia de gol de +6 y con un triunfo ante Once Caldas en Palmaseca, en la última jornada del todos contra todos, estará del otro lado.

El técnico Rafael Dudamel explicó en rueda sus opiniones del partido: “Lo que me queda para rescatar es que jugadores como Jorge Arias después de 8 meses ha podido volver a la competencia oficial, como Balanta, Harold, Michael Ortega, Juan Camilo Angulo, hayan visto una importante cantidad de minutos para todo lo que viene, era la idea principal. Buscar también desde un módulo táctico distinto poder neutralizar las principales fortalezas de un rival potente, veloz en el frente de ataque. Me quedan también muchos detalles en los que tenemos que seguir creciendo, sobre todo en el carácter, en la determinación que debemos tener para jugar”.



Añadió que “teníamos claridad en lo que podía hacer el local, teníamos total claridad de nuestro plan de juego, pero nos faltó en el último cuarto de la cancha nos faltó más determinación para poder resolver el partido. Creo que Jaguares fue un justo ganador porque tuvo el atrevimiento que quizás a nosotros nos faltó”.



En cuanto al rol que debía cumplir Juan Camilo Angulo, sostuvo que “nosotros dispusimos de un módulo táctico 1-5-4-1, en el que la idea era poder fortalecer, rodear la presencia de Jorge (Arias), que volvía después de un considerable tiempo a la acción y quería darle el partido para que jugase por la parte central junto a Caldera y Marsiglia, entonces Darwin Andrade como Juan Camilo hacían las veces de carrileros para que en esa idea nuestros extremos a la hora de jugar pudieran interiorizar y hacerlo a espaldas de los volantes de primera línea del rival. Juan Camilo, al igual que Darwin por el sector contrario se desempeñaban como latelares-carrileros”.



Sobre la venida a menos del equipo en el segundo tiempo, dijo que “la decisión de jugar con tres centrales, con dos carrileros, un 5-4-1, un 3-4-2-1, más que pensando en el rival buscando dar participación a algunos futbolistas, principalmente a Jorge. Eso nos permitía controlar esa velocidad por bandas de Jaguares, que era su principal característica, un equipo muy vertical, de muchas transiciones rápidas y eso nos iba a dar la ventaja de controlarlos, como de hecho fue, porque no sufrimos en ningún momento en esas salidas rápidas que ellos tenían al recuperar la pelota, porque la mayoría de las situaciones fueron por pérdidas nuestras. Esa era la idea, buscar en nuestros jugadores un plan B, una amplitud en la disposición táctica que nos siga enriqueciendo en el futuro y mediano plazo”.



Finalmente, no se escudó en el fuerte de calor de Montería: “La temperatura no incidió en el rendimiento del equipo, perdimos por un gol de otro partido, faltos de determinación a la hora de rechazar una pelota y ellos lo supieron aprovechar, quizás con poca claridad, pero incisivos. Nosotros en esos últimos 10 minutos bajamos, estuvimos desatentos, no tuvimos esa fuerza adicional para terminar con el arco en cero, sabiendo que en cualquier momento íbamos a tener posibilidades de gol”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces