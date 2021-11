Jaguares derrotó al Cali en las postrimerías y se metió octavo en Liga

Deportivo Cali cayó 0-1 en las postrimerías del juego este viernes con Jaguares en el Estadio Jaraguay, de Montería, y se mantuvo cuarto en la Liga BetPlay II-2021 con 30 puntos, casi clasificado a los cuadrangulares por su diferencia de gol de +6, aunque tendrá que ganarle en la última jornada a Once Caldas en Palmaseca para evitar sorpresas.



La novedad es que el elenco cordobés ahora es octavo con 27 unidades y la obtención del cupo dependería de cómo les vaya en lo que falta del fin de semana a Envigado, Santa y Bucaramanga, y si le gana a Patriotas en Tunja.



El cuadro ‘felino’ había mandado el balón al fondo de la red con un cabezazo de Iván Scarpetta a los 36 minutos del segundo tiempo, pero después de revisar el VAR el árbitro Edilson Ariza invalidó la acción por mano de Héctor Urrego. Sin embargo, Andrés Rentería se hizo presente a los 44 para darle la victoria a su equipo.



Fue un partido movido desde las primeras de cambio, jugado en ambas áreas, aunque faltó definición. Una de las buenas noticias del encuentro fue el regreso del zaguero Jorge Arias, quien no actuaba desde el 10 de abril por una delicada lesión. Esta vez conformó tres centrales, al lado de Jorge Marsiglia y José Caldera, mientras que Juan Camilo Angulo y Darwin Andrade estuvieron como laterales.



El local llegó en el comienzo en dos ocasiones por las bandas, con Pablo Rojas e Israel Alba, aunque no pudo rematar al arco de Guillermo De Amores.



Harold Preciado trató de sorprender a los 14 con un disparo cruzado por izquierda, pero el balón quedó en las manos del arquero Pablo Mina.



Un centro de Alba hizo estirar a De Amores con un puñetazo a los 16.



Preciado volvió a aparecer a los 24 por la izquierda, pero no compartió el esférico y se lo sacaron al tiro de esquina.



Jhon Vásquez tuvo una aproximación a los 31, aunque le faltó potencia en el remate y Mina detuvo sin problema.



Después del segundo tercio de la etapa inicial el conjunto anfitrión se acomodó mejor e hizo recostar al Cali sobre su sector defensivo. El visitante pecó en la generación y definición, sintiendo la ausencia de Teófilo Gutiérrez, suspendido por acumulación de amarillas.



Remate de Balanta a los 43, pero De Amores estaba bien parado sobre el poste derecho. Jhon Vásquez respondió inmediatamente con un zurdazo que iba camino a la red, pero Héctor Urrego salvó a su equipo casi en la raya.



A los 2 minutos del segundo tiempo Preciado recibió un servicio por la izquierda, pero nuevamente remató a las manos de Mina.



Jaguares llegó a los 10, 11 y 12, pero tampoco tuvo precisión para anotar, los dos últimos con Andrés Rentería.



Andrés Colorado y Kevin Velasco ingresaron en Cali por Andrés Balanta y Michael Ortega a los 13. Preciado también remató por encima del travesaño a los 14 a pase de Velasco.



Héctor Urrego fue amonestado a los 17 y casi enseguida José Caldera cabeceó desviado en el área. Preciado también tuvo una chalaca que se fue lejos del palo derecho a los 19.



Caldera recibió amarilla a los 22 por falta a Pablo Rojas. Kevin Velasco también ensayó de zurda, pero incómodo, y Mina controló el esférico.



Fabián Mosquera entró por César Carrillo en local a los 24. También lo hicieron Luis Chiquillo y José Lloreda por Nelino Tapia y Yulián Anchico a los 32.



Ángelo Rodríguez ingresó por Jhon Vásquez a los 28 y Daniel Luna por Harold Preciado a los 35. Jorge Marsiglia también vio la amarilla a los 35.



Pero en un cobro desde la derecha Israel Alba levantó el balón al área e Iván Scarpetta cabeceó, el balón pegó en Caldera y venció a De Amores para el 1-0, a los 36. Sin embargo, llamaron al árbitro Edilson Ariza para que revisara el VAR y anuló la jugada por mano de Héctor Urrego.



Jhojan Valencia había recibido amarilla a los 42 minutos, pero volvió a cometer falta sobre Fabián Mosquera y se fue expulsado a los 44.



A los 44 Pablo Rojas metió un balón al área entre Lloreda y Andrés Rentería, pero este último definió por entre las piernas de Guillermo de Amores para el 1-0.



En la fecha 20, Cali recibirá al Once Caldas, en tanto que Jaguares visitará al eliminado Patriotas.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces