‘Clásico añejo’, oportunidad del Cali de volver a la senda del triunfo

La expectativa por el probable debut de Teófilo Gutiérrez acabó de subir las acciones para el partido de este sábado (8:00 p.m.) en el estadio de Palmaseca entre Deportivo Cali y Millonarios.



El siempre atractivo ‘clásico añejo’ del fútbol colombiano enfrenta en la quinta fecha de la Liga BetPlay II-2021 al tercero, el cuadro albiazul (9 puntos) y el cuadro que ocupa la casilla 13 con 4, obligado en su casa a mejorar el irregular funcionamiento que lo acompaña en el segundo semestre.



Los números no le cuadran al DT Alfredo Arias: Tres goles en cuatro salidas y 5 goles en contra tienen al equipo en una incómoda posición, por lo que la probable aparición de ‘Teo’ ha despertado una gran expectativa, al punto que se han vendido casi todas las entradas dispuestas, en un aforo de 10.000 personas.

Cali cayó 2-0 en la jornada pasada en Medellín ante Nacional y ante Millos tendrá la oportunidad para levantarse, consciente de que debe ajustar su trabajo defensivo y de contención, al igual que buscar la eficacia que se le viene pidiendo en los últimos dos años.



Contar con Jhon Vásquez, Michael Ortega, Harold Preciado, Ángelo Rodríguez y ahora Teófilo Gutiérrez representa una buena artillería, pero lo que quieren sus hinchas es que el equipo empiece a rodar para alejar las decepciones de las últimas competencias.



Preciado se unió al plantel después de estar en el morfociclo de la Selección Colombia que ordenó Reinaldo Rueda y espera tener mayor claridad cuando pise el último cuarto de cancha. La presencia de ‘Teo’ no está confirmada desde el minuto inicial, pero en el momento en que lo haga va a ser un jugador fundamental en las asistencias y frente al arco de Christian Vargas.



La formación titular no tendría mayores variaciones, manteniendo al volante Andrés Balanta como lateral derecho en reemplazo de Juan Camilo Angulo, como ocurrió en Medellín. El técnico Arias dejó claro que prefiere que lo prefiere por encima de un canterano por su experiencia.



El objetivo es ir con todo hacia el pórtico de Christian Vargas, pero también tener mucho cuidado con lo que puedan producir Mackalister Silva, Jorge Rengifo, Fernando Uribe y un ex canterano verdiblanco, Harrison Mojica, al igual que el remate de media distancia de Juan Carlos Pereira.



Alfredo Arias dijo en la antesala del compromiso sobre lo que podría mejorar con ‘Teo’ que “nosotros en estos partidos hemos vuelto a mostrar que no estuvimos finos en la definición, pero eso no me preocupa. De los partidos anteriores al de Nacional me preocupó que estábamos yendo por algunos caminos, que llegábamos sí, pero no son realmente lo que yo siento que tiene que jugar el equipo, eso sí me preocupa cuando en la desesperación y los nervios el equipo busca soluciones donde no comparto que las podamos encontrar. Todo tiene un por qué, cuando los resultados no vienen y empiezan esas emociones que son un poquito negativas, cuando un equipo no gana y no encuentra el gol, y por el contrario los rivales nos han comprometido, son cosas a las que tengo que buscarle la vuelta para ver qué es lo que está pasando”.



De su compatriota Gastón Rodríguez y del partido ante los albiazules expresó: “A Gastón lo conozco desde muy chico, desde que llegó dije que no iba a ser lo mismo que Palavecino, porque en ese momento estábamos en plena crisis de convertir goles, llevábamos varios partidos sin poder ganar y no convertíamos, él vino, nos dio la mano porque es un futbolista que aún jugando mal a veces tiene remate al arco, se posiciona, crea los espacios muy bien y siempre ha hecho goles. También sé que tiene estos altibajos. Trataremos en un partido de muy alto riesgo ante un equipo que siempre juega bien y que siempre lo he dicho juega de igual, que tiene un técnico que es valiente, que viene y te juega. Hemos hecho siempre partidos muy parejos, buenos, ojalá el segundo tiempo de Nacional el otro día y nuestra memoria se plasmen en cancha”.



Entre tanto, Teófilo manifestó estar “contento de poder estar entrenando con el grupo, conocer a los compañeros y entender el juego que quiere el entrenador. Quería ganarme el cupo en la concentración y jugar así sea unos minutos”.

Datos en el previo



Millonarios suma seis partidos sin perder ante Deportivo Cali en Liga (2 victorias, 4 empates), desde una derrota en febrero de 2018 (2-0). Sin embargo, Deportivo Cali sostiene una racha de invicta de 15 encuentros como local ante el Millos (8 victorias, 7 empates), desde una derrota en febrero de 2009 (0-1).



Deportivo Cali perdió sus últimos dos partidos de Liga y no pierde tres en fila desde mayo-junio de 2019 (3).



Millonarios se quedó sin anotar en su último compromiso del campeonato ante Santa Fe (0-1) y no enlaza más de un encuentro sin goles desde febrero-marzo de este año (2), tras anotar en 19 seguidos (29 goles en total).



Harold Preciado es el futbolista que más balones ha tocado en el área rival en el torneo (34). Además, Deportivo Cali es el equipo que más ocasiones ha generado con la pelota parada (10).



Millonarios ha marcado todos sus goles en jugadas a campo abierto (7/7), más veces que cualquier otro equipo del torneo. Además, es el equipo que más pases ha ejecutado con éxito (1675).





Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)

Hora: 8:00 p.m.



Árbitro: Bismark Santiago (Atlántico)

Asistentes: Alexander Guzmán (Norte) y Jorge Sanna (Norte).



Probable formación:



Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Andrés Balanta, Hernán Menosse, Jorge Marsiglia, Darwin Andrade; Jhojan Valencia, Carlos Robles (Andrés Colorado), Michael Ortega (Teófilo Gutiérrez), Kevin Velasco, Jhon Vásquez; Harold Preciado.

D.T.: Alfredo Arias





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces