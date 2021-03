Cali acabó con los ahorros en cinco fechas y ahora hace cuentas

Hay preocupación, y más cuando se acerca el final del ‘todos contra todos’. En las primeras siete fechas Deportivo Cali cabalgaba en la Liga BetPlay I-2021 con una diferencia amplia sobre sus inmediatos persecutores, pero los ‘ahorros’ se acabaron y su presente crea más incertidumbre que certeza.



Curioso, pero a partir del empate agónico 1-1 con el colero Alianza Petrolera, que estuvo a un minuto de llevarse una sorprendente victoria de no ser por un error de un arquero, los resultados no se le volvieron a dar y cedió puntos valiosos ante Medellín, Santa Fe, Once Caldas, América y Tolima.

Lamentablemente, el funcionamiento verdiblanco viene en declive y lo peor es que el técnico Alfredo Arias no encuentra soluciones. Cinco empates y una derrota ante el América en el clásico 292 lo estancaron en 24 puntos, de ser primero pasó al cuarto lugar –por su baja diferencia de gol– y ahora se ve obligado a ganar al menos dos partidos para asegurarse en los cuartos de final.



Sus aficionados todavía no le encuentran respuesta a cómo la partida de un solo jugador, Agustín Palavecino, ha perjudicado tanto el desempeño de un plantel que presagiaba una mejor temporada que la pasada, en la que los errores defensivos y la falta de definición lo dejó eliminado de Copa Suramericana, Copa y campeonato local.



Sin detenerse en Copa Suramericana, en la que debutó con una dura derrota 3-0 en Ibagué frente a Tolima, en recta derecha de la actual Liga la primera prueba la tendrá este jueves (6:05 p.m.) como visitante de un Bucaramanga que está vivo y con 16 unidades se aferra a la posibilidad de clasificación. Luego recibirá al Pasto (29 de marzo) –que aún no está adentro–, visitará al líder Equidad (jueves 1 de abril), será local en Palmaseca ante Nacional en la semana del 11 abril y cerrará en Bogotá ante Millonarios el fin de semana del 18 del mismo mes.



Sin duda es un calendario exigente, pero más que eso la inquietud que ronda a la parcialidad ‘azucarera’ es que Cali sigue teniendo muchos problemas de funcionamiento, ya no gana con frecuencia los duelos individuales como ocurría antes, especialmente por el lado derecho que ocupan Juan Camilo Angulo y Jhon Vásquez. El equipo también ha perdido generación de juego, no somete a sus rivales como lo hacía en un comienzo, y aparte de ello mantiene su falta de eficacia en la definición.



De los ocho equipos que están parcialmente clasificados, el vallecaucano es el de menos tantos a favor: 11 en 13 compromisos disputados, ni siquiera 1 por juego, falencia que no ha podido solucionar en el desarrollo de la competencia.



Basta decir que Ángelo Rodríguez completó 19 partidos sin convertir gol y eso realmente pesa demasiado en un equipo con aspiraciones. La última vez que lo hizo fue el 16 de noviembre de 2020, cuando Águilas Doradas se impuso 4-1 en el cierre de la fase de grupos de la Liga.



El pasado domingo volvió a ceder puntos al empatar 0-0 con Tolima, partido en el que en el primer periodo Jhon Vásquez jugó por la izquierda, el uruguayo Gastón Rodríguez por la derecha y Yeison Tolosa por el centro, sin mayor trascendencia, porque siendo justos, las mejores oportunidades las tuvo el cuadro ‘vinotinto y oro’, dejando figura del encuentro al arquero Guillermo De Amores.



Marco Pérez, que de igual forma fue fichado con la esperanza de devolverle al equipo la potencia ofensiva, solo ha figurado con los dos goles marcados en la victoria 1-2 sobre el Junior, en la séptima jornada, el 17 de febrero pasado.



Aunque en un comienzo se dijo por parte del presidente Marco Caicedo que a pesar de la salida de Palavecino no vincularía más caras nuevas, Gastón Rodríguez llegó en un momento álgido, y hasta ahora, bajo de forma física, no ha podido brillar, lo mismo que el argentino Franco Nicolás Torres.



El panorama no es alentador, Juan Camilo Angulo fue expulsado tras recibir doble amarilla frente al Tolima y debe regresar Harold Gómez, mientras que el volante Carlos Robles no se alcanza a recuperar de una molestia muscular, lo que indica que antes que sumar, se restan alternativas para mejorar el juego. La experiencia y sapiencia de Alfredo Arias debe aparecer en este difícil momento, pero sobre todo si recibe el apoyo que necesita de parte de los jugadores en la cancha.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces