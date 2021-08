Cali decidió cuál será su lateral derecho en juego ante Nacional

Deportivo Cali tendrá una dura prueba este sábado (5:30 p.m.) en el Estadio Atanasio Girardot frente a Nacional, en desarrollo de la cuarta fecha de la Liga BetPlay II-2021.



El cuadro verdiblanco tiene 4 puntos de 9 posibles y los últimos 3 los dejó escapar en su estadio de Palmaseca ante el líder, Bucaramanga.

Alfredo Arias se refirió en rueda de prensa a la actualidad del grupo tras la derrota frente al cuadro ‘leopardo’: “Cuando no se consigue el resultado, uno se inquieta por todo, es más fácil ganar puntos e ir avanzando en el campeonato, que cuando se pierde. El otro día fue un partido en el cual hasta los 20 minutos fue uno, creo que lo íbamos ganando bien, merecidamente, el otro equipo estaba haciendo muy buenas cosas. Cometimos errores puntuales que el adversario nos cobró muy caro, una pelota quieta a favor nuestro termina siendo gol de ellos, es un error no solo individual sino táctico. Nunca una pelota quieta a favor nuestra puede terminar en un gol y esas son cosas a corregir, porque después cometimos otro error, un jugador como nuestro arquero que normalmente nos ha respondido bien y que en ese balón queda en medio de la duda de salir o no, chocó con el delantero y la pelota pasa para convertirse en el segundo gol. Fue muy duro, en dos minutos de estar ganando pasamos a perder, y ahí es que allí más me ocupa a trabajar en el estado de ánimo, porque llegamos a un estado de nervios, de dejar de jugar a lo que normalmente hacemos, y de comprometer el resultado hasta el final del partido porque no encontramos las formas de crear más situaciones de gol, creamos algunas, pero forzadas, no porque contuvieran los principios y conceptos que hasta ahora el equipo ha mostrado”.



Como se sabe, el capitán Juan Camilo Angulo presenta inflamación de su tobillo izquierdo, con una incapacidad no establecida hasta el momento. Al mismo tiempo, su suplente, Harold Gómez, tiene adelantados los contactos para seguir su carrera en el Tolima, por lo que no será tenido en cuenta.



Lo claro es que había que decidirse por un canterano (José Luis Caldera) o improvisar a un jugador experimentado, teniendo en cuenta la calidad del rival. Pues bien, el timonel ’azucarero’, confirmó que esa posición será cubierta por un volante de recuperación. “En cuanto a Juan Camilo, es una ausencia importante porque es nuestro capitán, estamos manejando diferentes alternativas, una de ellas es (Andrés) Balanta, que es un jugador polifuncional y que siempre nos da una mano donde lo ponemos y por ahí nos responde bien”.



Sin embargo, se decantó por uno: “Una de las alternativas es la de Balanta y puede haber una de un jugador de cantera que también estamos viendo, pero la más firme es la de Balanta, no vamos a andar con secretos ni cosas raras a estas alturas”.



Sobre la posibilidad de vincular a 'Teo' Gutiérrez, que en estos días se encuentra en el Departamento Médico del club tratándose una fascitis plantar, dijo que “todos los que están cercanos a mí saben mi pensamiento sobre 'Teo', para mí es un jugador diferente y excepcional, cuando nos enfrentamos con ellos allá, después de haber ganado, recuerdo que en la conferencia de prensa hice un comentario de lo que bien que jugaba, eso está fuera de discusión, cualquier técnico o por lo menos yo, jamás se va a negar a tener un futbolista de esa categoría en el plantel. Después están la realidad y las verdades, nosotros no pedimos a 'Teo' porque estamos en una situación económica en el club que nos hace casi irrealizable este pedido, si puede venir eso es ya una cuestión que tienen que ver con el futuro y yo futurología no hago. Creo que hay una realidad económica y por eso jamás había pensado que podía ‘Teo’. Después hay un gusto por el tipo de jugador que expresa en la cancha y que ha mostrado en su carrera, que para mí es inevitable decir que claro, me gustaría contar con él en mi equipo”.



También se refirió al argentino Franco Nicolás Torres, quien no entrena con el plantel desde el día que se lesionó. “Es imposible jugar sin entrenar, él es más un delantero que mediocampista, es muy buen profesional, podríamos decir que es más volante por fuera. Entre mañana o pasado mañana podría integrarse al equipo para ponerse en forma”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces