Debuta el campeón: Cali arranca la defensa del título contra Jaguares

Deportivo Cali después de unas cortas vacaciones y periodo de acondicionamiento físico, debutará por fin en la Liga BetPlay Dimayor I 2022 este domingo a las 6:10 de la tarde contra Jaguares de Córdoba en el Estadio Jaraguay de Montería, plaza que ha sido de mucha dificultad en las últimas visitas de conjunto verdiblanco.



La defensa de título conseguido el pasado 22 de diciembre en Ibagué contra del Deportes Tolima, comenzará como un gran reto para el técnico Rafael Dudamel quien luego de la salida oficial del defensor Hernán Menosse hacia el futbol uruguayo, tendrá que armar un equipo con varios cambios con los jugadores que llegaron y manteniendo parte de la base campeona para tener nuevamente un grupo competitivo para afrontar este primer semestre de liga, Superliga y Copa Libertadores.

Dudamel hablo sobre lo que será este inició de temporada y como han sido los tiempos de trabajo: “Los tiempos siguen siendo muy cortos, no hemos tenido tiempo ni de para descansar ni para trabajar en los tiempo ideales, pero no hemos sido nunca de escusa hemos tratado y seguiremos en la misma idea de aprovechar al máximo cada sesión cada semana, planificamos de acuerdo a los tiempos que nos dan porque no somos nosotros los que marcamos la planificación de temporada, si en nuestro trabajo, pero hay que darle continuidad, que tanto puedes cambiar después de ser campeón”



Seguidamente añadió que “hay que seguir instalando allí siempre recursos, herramientas, variantes para el jugador para el equipo y tener buenas respuestas ante cada rival, pero el semestre pasado vimos mucho de lo que a nosotros nos gusta de acuerdo a la característica de equipo que tenemos, vamos a seguir fortaleciendo lo bueno que hicimos en cuanto intensidades, juego y sobre todo la calidad de saber competir que nos dio un gran plus y poder alzar el título”



También mencionó la expectativa que tiene para estos nuevos retos: “La expectativa es muy alta, estos 15 días que llevamos de reacondicionamiento físico han sido bastante intensos, los jugadores lo han sentido muchísimo, pero es la manera de poder prepararnos para momentos determinantes tener una buena respuesta, va a ser duro este inicio de temporada los jugadores están haciendo un esfuerzo grandísimo porque no han tenido los suficientes días de descanso para una buena descarga física y mental y nosotros como cuerpo técnico tampoco estamos teniendo los días idóneos para hacer un pretemporada, apenas un reacondicionamiento físico”



Esta será una buena oportunidad para confeccionar la nómina que aún hace parte del equipo campeón con los nuevos refuerzos que son el volante Sebastián Leyton, el lateral Aldair Gutiérrez, el extremo Harold Santiago Mosquera y Johan Wallens quien estuvo préstamo en Unión Magdalena y a la espera de uno o dos jugadores más. Además que no podrán contar con el delantero Ángelo Rodríguez quien debe pagar una fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas terminando el torneo anterior.



Las bajas para este semestre son: Jorge Arias, Juan Camilo Angulo, Jhojan Valencia, Rafael Bustamante, Andrés Arroyo, Franco Torres y por ahora el volante Andrés Colorado.





Datos Previos

Jaguares de Córdoba derrotó a Deportivo Cali en su enfrentamiento más reciente en Primera División (1-0), tras tres ocasiones sin conseguirlo y sin marcar gol (1 empate y 2 derrota). Los Felinos buscan enlazar victorias ante el conjunto caleño por primera vez desde 2017-2018.



Jaguares de Córdoba ha ganado tres de sus últimos cinco partidos como local en Primera División (2 empates), después de haber ganado solo uno de los ocho anteriores en casa (3 empates y 4 derrotas).



Deportivo Cali ganó su partido más reciente como visitante en Primera División, 1-2 ante Deportes Tolima, para quedarse con su décimo título. Los caleños ya vencieron en su primera visita de 2020 y de 2021, por lo que podrían hacerlo por tercer año consecutivo en caso de ganar este partido.



Guillermo De Amores registró un 75% de efectividad de atajadas en el tiempo de añadido del segundo tiempo (después del minuto 90) en 46 partidos con Deportivo Cali en Primera División en 2021. El uruguayo atajó nueve de 12 remates recibidos en este tramo del encuentro.



Entre los jugadores que disputaron al menos 600 minutos el año pasado en Primera División, ninguno tiene mejor promedio de minutos por gol que Harold Preciado de Deportivo Cali, que solo participó en el Torneo Finalización. El goleador del último certamen (13) marcó una vez cada 120 minutos en 2021.



Alineación probable:

Guillermo De Amores; Juan Esteban Franco (Aldair Gutiérrez), José, Caldera, Jorge Marsiglia y Kevin Velasco; Andrés Balanta, Sebastián Leyton (Carlos Robles), Jhon Vásquez, Teófilo Gutiérrez y Daniel Andres Luna (Harold Mosquera); Harold Preciado.

D.T.: Rafael Dudamel.



Fecha: domingo 23 de enero.



Hora: 6:10 p.m.



Estadio: Jaraguay de Montería.



TV: Win Sports +.



Árbitro: Jorge Tabares (Antioquia).



VAR: Leonard Mosquera (Antioquia).



