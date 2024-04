Deportivo Cali pasaría la página del DT colombiano: volvería argentino

Pasa el tiempo y no hay luz al final del túnel para un Deportivo Cali que sufre la crisis de resultados, reflejo de su profundo caos económico. El riesgo del descenso sería solo una consecuencia.

Pero con el fin de evitar esa situación, el 'azucarero' se ha puesto manos a la obra en la búsqueda de un entrenador en propiedad.



Aunque, en teoría, la idea era darle un buen compás de espera al interinato de Hernando Patiño, viene de un empate 1-1 contra Millonarios que ilusionó, peor después la derrota 4-2 a manos de Águilas complicó todo. La premura del descenso no da espera.



Así las cosas, según informó antena 2, la idea sería recuperar a un viejo conocido, que tuvo buenos resultados y cumple varios requisitos: conoce el FPC y su particular calendario, en su primer paso no decepcionó y se fue por vencimiento de contrato y, además, sabe trabajar con la cantera, que en este punto es la gran ilusión de supervivencia del club.

​

Se trata del argentino Lucas Pusineri, quien dirigió a Cúcuta y al azucarero y fue a su país donde, pasó por Independiente y Atlético Tucumán. Es un DT rendidor, más allá de toda discusión, y además es agente libre en estos momentos, lo que favorecería la opción. Habrá que esperar a ver si se concreta el interés y hay acuerdo en lo económico, el gran obstáculo del equipo en la coyuntura actual.