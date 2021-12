Con jerarquía: claves del Cali para vencer a Junior y ser finalista

Deportivo Cali es el primer clasificado a la final de la Liga BetPlay II-2021 después de acumular 13 puntos en el cuadrangular A, a falta de un partido, luego de derrotar 2-0 este sábado al Junior en el estadio de Palmaseca.



Nuevamente el equipo orientado por Rafael Dudamel dio muestras de que cada día se ensambla mejor y pese a que Teófilo Gutiérrez no fue influyente, aparecieron otros como Andrés Colorado, Daniel Luna y Harold Preciado para conseguir un triunfo importante sobre un rival que no respondió a la condición de ser una de las mejores plantillas del torneo colombiano.



Ahora, con la tranquilidad de poder mirar otras opciones de mover el grupo ante el Pereira, espera al rival que llegará del cuadrangular B.



Para FUTBOLRED, estas fueron las claves del finalista frente al conjunto tiburón:



La mano de Dudamel: El técnico venezolano llegó en el momento justo para hacer llenar de confianza a sus dirigidos, hacerles crear sentido de pertenencia, pero sobre todo recuperó la efectividad goleadora que no se tuvo en el pasado reciente.



Hoy, con 11 goles, es el equipo más productivo del cuadrangular A, con el regreso de un hombre acostumbrado a anotar como Harold Preciado.



Nunca se desesperó para ir por el resultado: Junior tuvo un efímero buen comienzo en el primer tiempo, pero Cali fue paciente y poco se hizo dueño de las acciones, al punto de que tuvo al menos cuatro opciones más para aumentar la ventaja.



A partir del penalti que ejecutó Preciado todas las acciones ofensivas fueron del local, que tuvo otras más para haber ampliado la cuenta.



La categoría de Andrés Colorado: El volante vallecaucano, propiedad de Cortuluá, cada vez ratifica su gran condición para irse al exterior, en un tiempo no muy lejano, y aparte de realizar un gran trabajo en contención fue el ideólogo del segundo tanto, inicialmente con una notable jugada individual y después con un pase magistral a Daniel Luna.



Colectivamente tiene sincronización: No hay duda que este Cali deja una muy buena sensación desde que inicia las acciones desde el fondo, pasando por la mitad y descargando en ataque. Su presente es positivo y llega con el rótulo de candidato serio al título.



Una columna vertebral importante: Desde el arquero Guillermo De Amores, pasando por los centrales, Jorge Marsiglia y Hernán Menosse; los volantes Jhojan Valencia y Andrés Colorado, al lado de Jhon Vásquez, Teófilo y Harold Preciado, son la base de un plantel que hoy tiene una gran propuesta futbolística.



Un ataque de variantes: Cali produce una importante cifra de acciones ofensivas y puede jugar por dentro o con sus extremos, incluido Preciado, quien por la banda ha sabido responderle a Dudamel, al lado de Jhon Vásquez. Cuando se necesita, también por la mitad es capaz de generar fútbol.



La afición se gozó el triunfo en las tribunas: La buena energía generada en las graderías fue un plus para los jugadores en la cancha. En todo momento apoyaron a su equipo y armaron una bonita fiesta verde.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces