Que no se repita: Deportivo Cali sigue fallando en la definición

En nóminas, hay una amplia diferencia entre Pereira y Deportivo Cali. El desarrollo del partido de este domingo en el Hernán Ramírez Villegas lo ratificó, pero el marcador dejó un estrecho 0-1 en favor de los verdiblancos que no muestra lo que realmente sucedió en la cancha, sin desconocer que el local reaccionó por momentos y alcanzó a inquietar a la zaga verdiblanca.



La gente del matecaña quedó inconforme con la decisión arbitral que precedió al tanto del triunfo visitante, luego de la revisión del VAR de parte del colegiado Keiner Jiménez. Argumentan que Palavecino en el momento de recibir la falta de Jeisson Quiñones venía de un fuera de lugar y luego no interviene en el remate que inicialmente había desperdiciado Ángelo Rodríguez.



Aquí están los detalles más importantes que matizaron el resultado, dejando al Cali en el liderato con 6 puntos, pero con una tarea pendiente para evitar la desazón de 2020.



La importancia de tener a Palavecino: El volante argentino es jugador clave en el esquema de Alfredo Arias, el hombre que le da claridad en la mitad, pero también el que mejor define desde el año pasado. Este domingo convirtió el penalti que sentenció el triunfo azucarero.



Seguridad en el arco: Aunque Pereira no fue un rival que tuvo las mayores oportunidades, Guillermo De Amores respondió bien en las pocas llegadas a su zona. La más clara, un remate a quemarropa de Rafael Navarro que evacuó al tiro de esquina sobre 33 minutos del primer tiempo.



La defensa se desacomodó en algunos instantes: Hernán Menosse es el hombre más experimentado en el cuarteto posterior, pero en algunas jugadas estuvo desacertado en la salida, situaciones que le permitieron al Pereira ganar balones peligrosos. De igual forma ocurrió por el sector de Juan Camilo Angulo, por donde llegaron con algún riesgo los matecañas.



Posesión y seguridad en los pases: Desde el comienzo salió a someter al local y lo logró, gracias a las buenas asociaciones y la forma precisa de entregar el esférico.



Otra vez, la escasa definición: Al igual que en la temporada pasada, en la presente no se le puede desconocer al Cali que genera una buena cantidad de opciones, fueron ocho claras en el Hernán Ramírez Villegas, pero lamentablemente volvió a fallar en la eficacia.



Se mantienen Jhon Vásquez y Ángelo Rodríguez, pero se sumó en enero a Marco Pérez y hasta ahora ninguno ha podido celebrar.



La competencia apenas comienza, pero tendrá que idearse algo distinto el técnico Alfredo Arias para trabajar en ese aspecto que tantos dolores de cabeza le produjo en 2020, cuando quedó eliminado en Liga y Copa Suramericana.



Una alternativa es acercar al ex delantero Sergio ‘Checho’ Angulo, quien dirige la categoría juvenil, y podría darle una gran mano en ese objetivo de pulir algunos detalles con los atacantes azucareros.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces