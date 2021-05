Cali sigue en vilo: decisión trascendental para duelo frente al Tolima

Deportivo Cali no tiene competencia desde el pasado 25 de abril, cuando perdió 3-0 en su visita al Tolima en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021.



El compromiso de vuelta se iba a disputar el 1 de mayo en el estadio de Palmaseca, pero los bloqueos en la vía al escenario, que es la misma que conecta al Aeropuerto Alfonso Bonilla, produjo la suspensión del encuentro. Aunque el Comité Local de Fútbol de Palmira se reunió para intentar que se jugara al día siguiente, tampoco fue posible porque la situación no mejoró.

Pues bien, desde la Administración de la ‘Villa de las Palmas consideran que a hoy las condiciones no han cambiado y es poco probable que el compromiso pueda realizarse en dicha localidad. Sin embargo, este miércoles en la mañana tendrán una comisión ordinaria para analizar el tema y tomar una decisión. Todo dependerá de cómo se avance en el control del orden público en ese territorio como en Cali, dada su cercanía geográfica.



Atento a la determinación final, el cuadro ‘azucarero’ sigue trabajando en la parte táctica y futbolística esperanzado en revertir el resultado adverso de Ibagué, superando las dificultades de algunos jugadores que viven en Jamundí y el lunes no pudieron estar con sus compañeros por el cierre del acceso entre ese municipio y el sur de Cali.



Una negativa de parte de las autoridades en Palmira obligaría a la Dimayor a la búsqueda de un estadio neutral, aunque en este caso las dificultades se presentan no solo por el cierre de la vía de parte de los manifestantes, sino también por la falta de unidades policiales para garantizar la seguridad de los protagonistas del espectáculo.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces