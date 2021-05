América espera poder viajar a Venezuela para juego de Libertadores

América de Cali no ha podido entrenar con normalidad durante los primeros días de la semana para el partido que sostendrá este jueves (9:00 p.m.) por el Grupo H de la Copa Libertadores ante Deportivo La Guaira, en Venezuela.



El lunes no pudo hacerlo en su sede deportiva de Cascajal por los bloqueos que permanecen en la vía a Jamundí y apenas este martes se trasladó a La Candela, donde habitualmente trabaja el equipo femenino, para recibir las instrucciones de Jersson González, quien recibió el visto bueno de la Conmebol para estar en el banquillo como técnico.

Después de quedar eliminado en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021 en la serie que lo enfrentó a Millonarios, el campeón colombiano tiene otra alternativa que recuperar el terreno perdido en el certamen continental, en el que ha perdido sus dos primeros compromisos.



La tercera salida será ante un rival que antes del inicio del torneo era teóricamente el menos difícil de la llave, pero que suma dos puntos al empatar 1-1 con Atlético Mineiro en Caracas y 0-0 con Cerro Porteño en Asunción, precisamente los rivales con que América se fue en blanco.



En cuanto a la logística ya está todo listo para el desplazamiento este miércoles a Caracas, a la espera de que no haya inconveniente a la altura del Paso del Comercio, ubicado en la vía al Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Así ocurrió en el viaje a Ibagué para medirse a Millonarios, cuando Jersson les habló a las personas que obstaculizan el acceso.



Volviendo a la parte deportiva, la principal novedad en la lista de convocados sería el regreso del delantero Adrián Ramos, jugador que le ha hecho mucha falta al equipo para mejorar su deficitaria cuota anotadora. Después de quedar fuera en varios partidos la evolución de su molestia muscular ha sido satisfactoria.



Luego de la salida de Juan Cruz Real se pensó que Jersson solo estaría encargado en el juego ante Millonarios, pero la demora en el acuerdo con el nuevo técnico llevó a que los directivos solicitaran a la Conmebol la autorización para que González orientara al equipo también en la Libertadores, teniendo en cuenta que el curso de la licencia PRO lo lleva adelantado en un 60%.



Aunque Juan Carlos Osorio sigue siendo la primera opción como nuevo entrenador, hay aspectos que todavía no han permitido que se concrete su vinculación, diálogo que sostiene directamente con el máximo accionista del club, Tulio Gómez. De allí que el presidente ejecutivo, Mauricio Romero, haya reconocido que tienen otros nombres en carpeta en caso de que finalmente no lleguen a un acuerdo con Osorio.



Lo que se sabe es que el tema con Osorio no es tan sencillo, ya que aparte de la parte económica del estratega, existen otras peticiones del risaraldense en cuanto a independencia en algunos aspectos y conformación de la plantilla. De hecho, el mismo Tulio Gómez pensaba la semana pasada que el lunes podrían hacer oficial la presencia del técnico nacido en Santa Rosa de Cabal, lo que hasta el momento no se ha dado.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces