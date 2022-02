Deportivo Cali está a pocas horas de confirmar un refuerzo decisivo

El inicio de la Liga no ha sido el mejor para el Deportivo Cali, que perdió en sus tres primeras salidas contra Jaguares, Tolima y Medellín y sigue buscando la forma competitiva que lo llevó a la consecución del campeonato el semestre pasado. Por lo anterior, el equipo en las próximas horas podría oficializar un nuevo refuerzo en una posición vital, para lo que requiere Rafael Dudamel.



Se trata del lateral izquierdo Christian Mafla. Luego de conocerse el interés del técnico Rafael Dudamel, este martes el mismo jugador confirmó en el programa de radio ‘Súper Combo del Deporte’ que todo está bien encaminado y arribará en horas de la madrugada de este miércoles a la capital vallecaucana, para realizar los exámenes médicos pertinentes.

Esto fue lo que comentó de su llegada, que será a un año de préstamo con opción de compra: “Estoy muy feliz junto a mi familia de esta gran posibilidad que nos da la vida, el fútbol, de poder estar en esta gran institución, Dios quiera todo se dé bien, sé que así va a ser. Vamos con la mejor actitud, energía de aportar un granito de arena desde donde nos toque estar, poder reflejar en el campo de juego todas esas ganas y quiero darlo al servicio del equipo, y Dios quiera podamos cumplir todos esos objetivos que nos tracemos grupalmente”.



Habló de que aún no ha conversado con Dudamel y con qué jugador ya compartió en el pasado: “Todavía no he tenido la oportunidad de hablar con el profe, pero espero pronto estar en conversaciones con él… Con el único que creo que he podido compartir ha sido con Robles (Carlos), con quien estuve en una selección Sub 17, de resto no he tenido la oportunidad, pero en la cancha nos conocemos todos”.



El nacido en Palmira reveló como fueron las negociaciones con el club: “Hubo varias negociaciones, pues yo todavía estaba ligado al equipo acá en la MLS, entonces por eso se tornó un poco más difícil, pero siempre estuvo la disposición, el querer por parte nuestra de ir a esta gran institución y gracias a Dios se dio lo que todos queríamos”.



También fue interrogado por su elección del equipo ‘azucarero’ y en qué otra posición puede jugar: “Por ahí no fue de mis mejores momentos, no me gustó mucho el clima y quería volver otra vez a mi tierra, poder disfrutar del Valle, mi gente, estar con mi familia e ir a un gran club que acaba de ser campeón, creo que eso me impulsó mucho a tomar esa decisión”.



“Me siento bien en donde juegue, he tenido la oportunidad de conocer varias posiciones y lo que me gusta es jugar, estar ahí siempre aportando donde me pongan, pero en estos momentos jugando de lateral creo que he hecho las cosas bien, ya conozco bien la posición y es la que me he acostumbrado. Ahí me siento muy bien”, afirmó.



Por último, Mafla dio su opinión del arranque del equipo en la Liga: “No ha sido el mejor, pero no deja de ser un gran equipo y grupo. Creo que a veces hasta en los mejores equipos del mundo pasa, pero eso no quiere decir que sea un mal equipo, son de esos momentos que también en la vida pasan y que son base en parte. Sé que es un gran equipo y que con la ayuda de Dios todo salga bien, vamos a sacar todo adelante y poder demostrar ese gran grupo que tenemos”.





Corresponsal Futbolred Cali