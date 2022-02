Preocupación en Millonarios por desplantes del representante de Román

Suma preocupación en Millonarios por la situación de Andrés Felipe Román. El lateral derecho no ha renovado su contrato con el azul, razón por la que podría irse completamente gratis a mitad de año.



Lo anterior sería el peor escenario para la directiva albiazul, teniendo en cuenta que el bogotano de 26 años es uno de los jugadores más valiosos de la plantilla. Según Transfermarkt, su ficha está avaluado en 2.5 millones de euros.

En una nueva edición del programa ‘Pola y Bola’, el periodista Julián Capera informó que la renovación de Román ha tenido complicaciones debido a que el representante no aparece ni da señales de vida, a pesar de tener cita con la directiva embajadora.



“Habíamos contado hace unas semanas que estaba esperando la visita del representante de Andrés Felipe Román, que vive en Argentina... La semana pasada tenían cita confirmada, supuestamente, y lo que me cuentan es que el señor no vino, el señor no apareció. Esa conversación que quieren se dé personalmente para poder estrechar la mano en ese mismo momento, se sigue dilatando”, indicó el periodista de ESPN.



Guillermo Arango complementó dicha información asegurando que desde el club hay mucha preocupación porque el representante dijo que viajaría a Colombia “en los próximos días” para tratar el tema, pero desde esa conversación han pasado dos semanas y su llegada al país está en veremos.



“La comunicación ha estado medio entrecortada entre las partes. Lo cierto es que el representante no ha llegado a hablar con Gustavo Serpa, con quien tiene muy buena relación”, dijo.



En dicho sentido, Millonarios está urgido por definir la situación del lateral derecho debido a que mercados en Sudamérica y Norteamérica siguen abiertos y en dado caso de que no renueve la idea sería venderlo de inmediato para no perder dinero.



“Dicen: ‘si se va ahora, listo, que deje alguna plata’. El problema, que es lo que teme Millonarios, es que llegue una oferta ya en el mes de junio cuando el jugador quede libre”, sentenció Arango.



Por último, Capera dio detalles sobre la oferta de Millos a su joya: “Hemos conocidos algunos detalles de la oferta que pretende presentar Millonarios, no se ha presentado de manera formal justamente por lo que contamos... es una oferta agresiva, casi con angustia. Es bien atractiva en términos salariales poniéndose casi al tope de la lista de jugadores mejores pagos del club y con una cláusula que si llega algo del extranjero, se va. Es lo que quieren todos, pero que se quede y le deje algo al equipo”.



“Quedaría en la línea de Álvaro Montero, Mackalister Silva y de todos los jugadores que son referentes y estandartes del club... en Millonarios planean blindarlo porque saben que es inminente que en cualquier momento se puede ir”, agregó Arango.



Vea acá el fragmento del programa: