No todos tan contentos: 'no me gustó como trabajaba Jorge Luis Pinto'

Jorge Luis Pinto acaba de ser presentado como entrenador del Deportivo Cali y, mientras muchos hinchas se ilusionan con su experiencia y mano dura para salir de la crisis, otros no están tan convencidos de que sea el DT idóneo.

Lo dejó claro Carlos 'Gambeta' Estrada, quien supo dejar su huella en el club azucarero en tres etapas distintas: entre 1983 y 1986, de 199 a 1992 y finalmente en 1994. Los títulos, sin embargo, no pudo alcanzarlos allí sino en Millonarios.



Esa experiencia y el conocimiento que tiene del club le deja algunas dudas sobre el nuevo estratega: "no me gustó lo de Jorge Luis Pinto en mi etapa de jugador como trabajaba, él me quitó dos o tres años de carrera", lamentó, en charla con Deportes sin tapujos de Cali.

" No me gustó de Jorge Luis Pinto en mi etapa de jugador como trabajaba, el me quitó 2 o 3 años de carrera" Carlos Enrique " Gambeta" Estrada ex @AsoDeporCali en #DeportesSinTapujos pic.twitter.com/nKMS0KaxdW — Deportes Sin Tapujos (@DptesSinTapujos) October 5, 2022



A sus 60 años, el ex futbolista busca una oportunidad para dirigir, después de su paso por Real Cartagena, Deportes Palmira y Alianza Petrolera en Colombia: "fui operado de cáncer de próstata y gracias a Dios ya estoy sano. Estoy capacitado para dirigir cualquier equipo del mundo, pero mi carácter no me lo permitió y con mayor razón después de encuellar al árbitro García en un partido con Real Cartagena", aseguró, ya con la lección aprendida.



El fútbol que ve ahora le produce cierta nostalgia: "se ha perdido el espectáculo del fútbol porque se convirtió en un negocio y hacer una jugada espectacular hoy día lo toman como agresión", afirmó.