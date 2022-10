Pinto empezó a apretar tuercas en Cali: claro mensaje a los jugadores

El nuevo técnico de Deportivo Cali, Jorge Luis Pinto, tuvo su primer día de trabajo este martes, al frente del equipo profesional de Deportivo Cali. Antes del entrenamiento matinal, el nuevo cuerpo técnico se reunió con casi toda la plantilla y el estratega santandereano, les dejó muy claras sus intenciones a los presentes en dicha reunión.

En la comparecencia ante los medios de comunicación, anunció que empezará a cambiar positivamente la mente al grupo: “el cambio lo dará el trabajo y sé que mi trabajo modifica y transforma. Hay que cambiarles también un poco la mente, lo primero que le dije a este equipo es: que quien había dicho que eran tan malos como dicen, si los he visto en los últimos partidos. Se han perdido más por descuido que por capacidad y eso lo vamos a atacar”.



Referenció que el grupo solamente debe tener una mejor claridad en cancha: “ese grado de concentración que debe tener el equipo en el campo de juego, debe ser al máximo. En el partido no se pueden equivocar por falta de concentración ni Pinto que está en el banco y ustedes que están en el campo de juego. Todos esos aspectos los vamos a atacar”.



Por último les dejó un mensaje contundente: “les dije: muchachos, el que no corra, meta y no sienta la camiseta con actitud de juego, no va a poder jugar. Pienso que nos va a llevar a encontrar un cambio en lo que es el equipo”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred - Cali

En Twitter: @AriasJuan_15