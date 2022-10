¿Jugador de Selección Colombia en planes de Pinto? Así hablan en Cali

Este martes fue presentado Jorge Luis Pinto como nuevo técnico del Deportivo Cali. El entrenador asumió este reto pensando en lo que será la temporada 2023, después de un penoso semestre que terminó en la salida de Mayer Candelo. Lo que el experimentado técnico colombiano intentará hacer, es sumar la mayor cantidad de puntos en lo que resta de Liga II-2022, por algo más que el honor.



En medio de la llegada de Pinto, quien volverá a dirigir un club del fútbol colombiano después de tres años (su última experiencia fue con Millonarios en 2019), también han surgido nombres de posibles refuerzos. Uno de ellos es el arquero José Luis Chunga, quien actualmente se encuentra en el microciclo de Selección Colombia en Barranquilla.

Chunga, quien juega para Alianza Petrolera, ha tenido una destacada actuación con su equipo, y esto le ha significado mantenerse en los planes de la Selección. Incluso, el barranquillero de 30 años fue el arquero titular en el amistoso de junio ante Arabia Saudita, donde la tricolor ganó con gol de Rafael Santos Borré.



El periodista Carlos 'Petiso' Arango, indicó que el club verdiblanco ya había puesto manos a la obra, pensando en nuevos jugadores. "Avanza rápido Deportivo Cali en dos refuerzos, uno de ellos arquero, comenzó rápido el proyecto Pinto", contó el lunes en Twitter.



Y es que además de Chunga, otro nombre que ha sonado con fuerza para reforzar al Deportivo Cali es el de Kevin Londoño, extremo que también juega actualmente en Alianza. El exjugador de Once Caldas, de 28 años, es otro de los que ha tenido buen desempeño en el semestre.



Sin embargo, mientras unos aseguran que el club caleño ya está pensando en refuerzos, el presidente Luis Fernando Mena aseguró otra cosa. En charla con el programa La Banda Deportiva, dijo que "nosotros no hemos hablado de nombres, ni Chunga, ni la cantidad de nombres que han lanzado. No nos hemos sentado a hablar de nombres".