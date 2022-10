¿Pinto tendrá a Teo en sus planes? Primeras palabras en el Cali

Este martes fue presentado oficialmente el director técnico Jorge Luis Pinto, como entrenador del Deportivo Cali, reto que asume de momento hasta diciembre del 2023, para volver al equipo azucarero a los primeros lugares de la tabla, pensando más que todo en el próximo clásico contra el América de Cali y la situación para el próximo año.

En su presentación se mostró contento y optimista por la oportunidad: “hemos venido con conciencia, sentimiento y pasión. De pronto uno tiene otras oportunidades y ofertas, pero a mí me gustó la del Cali. No me pasa por la mente ver a una institución de estas con la organización, estructura, el estatus que tiene a nivel deportivo en Colombia y en el mundo. Por eso me gustó la propuesta, independiente de cualquier otro factor”.



Le agradeció al presidente Luis Fernando Mena por la gestión: “quiero agradecerle al presidente que me llamó, hablamos, miramos y me encantó el reto; también a la junta directiva, por ese gesto que han tenido conmigo. Me siento comprometido, tengo hasta una deuda aquí, me fui de séptimo por algunas razones que plantee, pero eso es un pasado y por eso he venido a darlo todo”.



Continuará siendo exigente con su trabajo: “mi vida es el trabajo, en los países y equipos en los que he estado, pude ganar por mi trabajo. A veces incompresible o comprensible, soy un hombre exigente en mi trabajo al que dirijo y conmigo mismo. Eso es lo que vengo a ofrecer y saco una frase que digo, el trabajo no traiciona”.



Comprometió al grupo para salir de la situación: “como le hablé al presidente y los jugadores, indudablemente debe haber errores, tenemos que ser autocríticos y decir que nos hemos equivocado en esto. A esto hemos venido, corregir esos vacíos que pueden darse y con mayor parte en los futbolístico. Nos hemos sentado a ver los partidos, videos, análisis y estamos mirando”.



Sobre las nuevas incorporaciones que puede tener el equipo, dijo que “hablé con el presidente sobre la futura nómina del año entrante, que hay que mirar algunas



cosas, cambiar con base al informe que daremos en noviembre. Hay tres o cuatro posiciones que el club necesita, eso lo miraremos con el transcurrir del tiempo”.



Fue interrogado sobre el tema de Teófilo Gutiérrez: “hablaremos en él, no he tenido el tiempo suficiente, llegué anoche, me levanté y tuve poco tiempo, pero por supuesto que vamos a tener el diálogo y con otros. El cambio deben saberlo entenderlo. Teo tiene muchas virtudes, vamos a corregir y que esos detalles no se den más”.



