Alfredo Arias aclaró que no pidió indemnización para irse del Cali

Hace unos días, el presidente de Deportivo Cali, Marco Caicedo, entregó declaraciones a varios medios en los que explicaba la continuidad del técnico Alfredo Arias, entre otras cosas no solo porque aún tenía contrato con la institución hasta diciembre, un mes después de que los actuales miembros del Comité Ejecutivo deben terminar su mandato, sino porque no hay dinero para pagar indemnizaciones.

En cuanto si fue una equivocación haberle dos años de contrato, Caicedo señaló en ‘Deportes sin Tapujos que “en realidad se le dio un año y luego otro, es muy difícil responder, uno siempre será medido por ser o no campeón, claro, no logramos el título y eso fue un error. Si él hubiera renunciado, es posible que le hubiéramos aceptado la dimisión porque allí hay un tema contractual de rescisión y eso es uno de los factores, entre otros, que nos hizo darle la continuidad, en todo caso, insisto que cualitativamente nos ha gustado el estilo de juego de Alfredo y el gran pecado nuestro ha sido la falta de efectividad en el área contraria, realmente generamos un volumen importante y los números no son malos.



Estoy de acuerdo con que el ‘profe’ se ha equivocado y puedo recordar que tal vez en dos partidos, uno por su actitud en la expulsión que recibió contra Millonarios, un juego innecesario para haberse exaltado y eso nos costó luego, aunque él después explicó que nunca ofendió a los árbitros, y yo le creo, pero pasó lo que asó. Y el otro error fue no haber cerrado el marcador 1-0 adverso que teníamos en Ibagué cuando expulsan a Robles, en vez de seguir buscando al frente, exponerse, terminó pasando que en los últimos 14 minutos nos meten dos goles, eso nos mató. Y en el último partido lo tuvimos, ganamos 2-0. Eso fue un error no haber cerrado el arco para haber vuelto con un marcador mínimo”.



Pues bien, este martes el entrenador uruguayo volvió a comparecer ante los periodistas de la capital del Valle y aclaró que luego de quedar eliminado en cuartos de final de la final de la Liga BetPlay I-2021 ante Tolima, él incluso les ofreció irse sin indemnización a cambio y que nadie le respondió. Sin embargo, al contrastar la versión dejó sobre la mesa que hay tiempo de cambiar la decisión, si es que realmente no quieren que permanezca en el club.



Alfredo empezó su charla con lo que ocurrió después de perder 3-0 en Ibagué en el juego de ida: “En ese partido nosotros perdemos la valla menos vencida, normalmente los equipos campeones tienen la valla menos vencida o la delantera más goleadora. Nosotros perdimos la valla menos vencida en ese partido, no teníamos números para ser campeones. Así y todo, se habrán hecho cosas bien, dependiendo de las peores ofensivas en goles, estuvimos a un gol de clasificar. Aclarando, no estoy dando excusas, no estoy dando cifras porque al hincha no le interesa ni le importa nada porque quiere ser campeón, no lo puedo prometer al hincha ser campeón, se lo digo hoy, lo manifesté en su momento, sí le prometo que nosotros vamos a jugar para ser campeones, todos los partidos los jugamos siempre a ganar. Hubo un momento en el partido en el cual nosotros especulamos”.



Acerca de por qué no renunció al quedar eliminado ante el cuadro ‘vonotinto y oro’, dijo que “no es una respuesta que tenga que dar yo, pero voy a decir lo que siento: Más allá de que esta es mi pasión y vivo para esto cada vez que me pongo una camiseta, es un trabajo el cual tiene de por medio un contrato con derechos y obligaciones para ambas partes. Si alguna de las partes no cumple, tiene que indemnizar a la otra por el incumplimiento del contrato. Pero va más allá de si yo renunciaba y tenía que pagar dinero, que la verdad no he renunciado en ningún lado y no lo voy a hacer. Renunciar no es una palabra en mí, el renunciamiento para mí no existe. Si me equivoqué o acerté, pero trabajé honestamente y dignamente no voy a renunciar, pero si pude perder partidos y el campeonato, pero lo que no voy a perder es la dignidad”.



Arias agregó que “si hay alguien tiene dudas de que yo no soy digno porque me quedo, les voy a contestar con esto: Terminado el partido con Tolima llamé a los dirigentes, al gerente técnico y al presidente, y como las palabras a veces quedan en el aire, hice mensajes también escritos diciendo que yo liberada al club de mi indemnización, que si era por dinero que me dejaban, que no dudaran y trajeran a otro mejor que yo. Liberé al club, es una de las cosas que me duele que nadie lo haya dicho, liberé al club y al presidente de la indemnización a pagar, lo hice expresamente en tres o cuatro personas con mensajes escritos, pedí eso sí que nos contestaran antes de terminar la semana porque si no iban a seguir con nosotros, era lo mejor quedarnos, arreglar la rescisión, sin la indemnización, solo me tenían que pagar hasta el día en que trabajara, que es lo que hecho en todos lados, a mí nadie me ha tenido que pagar un peso de más y he tratado de cumplir con el contrato”.



Tras recibir el contrapunteo de tres periodistas sobre lo ocurrido, sostuvo que “esa es mi respuesta, pude haber perdido partidos, pude haber cometido errores porque soy un ser humano, pero soy digno, la dignidad que me enseñaron mis padres, hace un año y medio que no voy a mi casa, pude irme de vacaciones este año, me quedé acá trabajando con la Sub 17 y Sub 20, con los jugadores que habían estado prestados a otros equipos. Si alguien tiene duda de mi dignidad, no me conoce, esa oferta sigue en pie, porque como me encontré con unas declaraciones que no van de acuerdo con lo que habíamos hablado, esta oferta sigue en pie, estamos a tiempo. No me quedo en ningún lugar donde no me quieran, pero sí pido que me paguen hasta el día que trabaje”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces